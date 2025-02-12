Звезда "Школы" Кудашова рассекретила отношения со старшим на 10 лет возлюбленным и заговорила о ревности

Украинская актриса Ирина Кудашова, которая снималась в сериале "Школа", рассказала об отношениях со старшим на 10 лет возлюбленным.

Знаменитость не скрывает, что не одинока. Однако избранника показывать она не торопится. В интервью для YouTube-канала Марички Падалко актриса говорит, что ее избранник – не публичный. Он не связан ни с театром, ни с кино.

"У меня есть мужчина, он взрослый, вообще не связан ни с медиасферой, ни с театром, ни с кино. Он старше меня на 10 лет", – говорит артистка.

Сама же Ирина Кудашова является актрисой, и иногда ей приходится играть влюбленную пару с коллегой. Знаменитость говорит, что ее избранник совсем не ревнует. Более того, это они обсудили еще в начале отношений. По словам Кудашовой, мужчина прекрасно понимает, что она актриса, и это всего лишь ее работа. Как утверждает артистка, для возлюбленного их отношения важнее ревности.

Ирина Кудашова / Фото: instagram.com/irinaa_kudashova

"Он меня поддерживает. Он с самого начала понимал, с кем начинает отношения. Он знал, что у меня есть Instagram, что я снимаю контент, что я актриса. Он понимал, что я могу целоваться в кадре с другими парнями, что это моя работа. Он с самого начала был к этому готов, с собой поговорил, наверное, договорился и сказал, что наши отношения важнее ревности. У нас никогда не было никаких ссор на эту тему", – уверяет знаменитость.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ІРИНА КУДАШОВА & МАРІЧКА: Повернення "дорослої" "Школи", скандал із Василенко та "роман" з Осадчуком

Напомним, ранее актриса Анна Саливанчук заинтриговала новыми отношениями. Артистка также рассказала о знакомстве с мужчиной.

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