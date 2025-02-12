Звезда "Школы" о темной стороне киноиндустрии: "Предлагал пройти кастинг в полностью обнаженном виде"

Актриса сериала "Школа" Ирина Кудашова, которая ранее рассекретила отношения со старшим на 10 лет мужчиной, рассказала, как работает система отбора актеров в Украине, почему режиссеры и продюсеры редко объясняют причины отказа, а также высказалась по поводу проблем домогательств в киноиндустрии.

Об этом Ирина Кудашова рассказала в интервью для YouTube-канала Марички Падалко.

Актриса признается, что отказ в кастинге – это часть профессии, однако он не всегда сопровождается объяснением.

"Бывает такое, что тебе очень нравится проект, ты выкладываешься на 100%, а тебя не утвердили по разным причинам. Ты можешь не подойти по возрасту, типажу или просто не гармонировать с партнером в кадре. Это сложно принимать, потому что для актера работа – это как воздух", – рассказывает Кудашова.

Ирина Кудашова / Фото: YouTube-канал Марічка

При этом продюсеры и режиссеры обычно не сообщают актерам об отказе напрямую – этим занимаются кастинг-директора.

"Есть посредник – кастинг-директор, который знает всю информацию и уже пишет тебе: "Ирочка, к сожалению, тебя не утвердили". Я могу спросить причину, и если объясняют – хорошо. Но иногда просто говорят: "Такое видение", – делится актриса.

Иногда отсутствие обратной связи может затруднять профессиональное развитие.

"Я понимаю, что мне есть куда расти, что я не лучшая актриса в Украине, но я работаю над собой. Хорошо, что сейчас есть актерские коучи, которые помогают расширять диапазон возможностей", — добавляет Кудашова.

Ирина Кудашова / Фото: YouTube-канал Марічка

В последнее время в Украине все чаще появляются истории студенток театральных вузов о домогательствах со стороны преподавателей, а также известны случаи неэтичного поведения кастинг-директоров.

"Я никогда не сталкивалась с подобными вещами, но многие девушки – да. Вчера я читала новую историю о кастинг-директоре, который предлагал актрисе пройти кастинг в полностью обнаженном виде. Это ужасно! Но хорошо, что об этом начинают говорить и таких людей убирают из киноиндустрии", – подчеркнула Кудашова.

Актриса отмечает: ни один кастинг не предусматривает обнаженных сцен без предварительного обсуждения.

"Не может быть такого, что ты приходишь на площадку, а тебе говорят: "Сегодня обнаженная сцена". Это должно быть прописано в сценарии, заранее обсуждено, и актер или актриса должны дать на это согласие. Если есть дискомфорт – всегда можно пригласить дублера", – объясняет она.

Маричка Падалко и Ирина Кудашова / Фото: YouTube-канал Марічка

Также Кудашова призывает молодых актрис быть внимательными: "Ни один кастинг, ни онлайн, ни офлайн, не предполагает демонстрации обнаженного тела. Это невозможно! Любые вопросы об интимной жизни или "дополнительных параметрах" – это ненормально".

По словам актрисы, общество постепенно меняется, и в будущем неэтичное поведение в киноиндустрии станет недопустимым.

"Мы движемся к тому, что люди будут понимать последствия своих действий, и подобные случаи просто исчезнут", – подытожила она.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ІРИНА КУДАШОВА & МАРІЧКА: Повернення "дорослої" "Школи", скандал із Василенко та "роман" з Осадчуком

Напомним, ранее Кудашова рассказывала, какие на самом деле у нее отношения с коллегой Богданом Осадчуком.

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