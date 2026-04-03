Звезда "Школы" после романа с рэпером-россиянином со слезами рассказала об абьюзе: "Он сошел с ума"

Лиза Василенко

Реклама

Звезда «Школы» Лиза Василенко откровенно заявила о пережитом давлении со стороны российского исполнителя Моргенштерна, он же Алишер Тагирович Валеев, после выхода из абьюзивных отношений.

По словам артистки, их роман начинался как «идеальная история», однако со временем поведение рэпера резко изменилось. Она утверждает, что он становился агрессивным, отстраненным и непредсказуемым. Его состояние, по ее словам, менялось буквально ежедневно. Иногда — даже каждый час. Это создавало ощущение жизни рядом с совершенно разными людьми.

«Это происходит буквально по щелчку пальцев. Ты просыпаешься каждый день с человеком, у которого новая личность, как у Билли Миллигана, клянусь. И он думает как новый человек, и ведет себя как новый человек, и выглядит как новый человек», — поделилась Василенко в интервью Василию Тимошенко.

Реклама

Актриса добавляет, что ситуацию усугубляло употребление алкоголя и наркотических веществ. Она вспоминает эпизоды, когда рэпер жаловался на галлюцинации, видел, мол, искаженные лица людей или подозревал, что за ним постоянно следят. В такие моменты, говорит она, любая реакция могла вызвать агрессию.

Отдельно Василенко вспомнила о маниакальных идеях экс-обранца. По ее словам, он якобы верил, что станет президентом сразу двух стран — Украины и России — и даже планировал «пойти войной на Путина», чтобы в итоге «примирить» государства.

«Он говорил, что пойдет войной на Путина. Считал себя кем-то вроде Бога, мессии. Говорил, что станет президентом и Украины, и России и будет первым человеком, который помирит эти две страны», — рассказала актриса.

Она утверждает, что эти идеи не были шуткой — рэпер якобы готовил речи, планировал встречи на высоком уровне и был убежден, что за ним следят спецслужбы. По ее словам, даже случайные события он воспринимал как «знаки», а любую информацию — как подтверждение собственной «миссии».

Реклама

«Он забирал у меня телефоны, выключал все, закрывал нас вдвоем на балконе без гаджетов и говорил, что нас подслушивают. Думал даже, что я — тайный агент, который собирает о нем информацию», — вспомнила она.

По словам Василенко, со временем ситуация переросла в полный контроль и психологическое давление. Рэпер якобы запрещал ей работать, ограничивал финансово и требовал полной зависимости. При этом мог резко менять поведение — от обещаний обеспечить до унижений и обвинений.

«Он выгнал меня из дома в чужой стране. Кричал, что если я кому-то расскажу, испортит мне жизнь так, что мало не покажется», — добавила актриса.

Лиза также заявила, что впоследствии они вместе обращались к психиатру. По ее словам, тогда речь шла о наличии у рэпера «шизотипического и биполярного расстройств», что, по ее мнению, и объясняет резкие изменения в его поведении.

Реклама

На данный момент артистка уже вышла из этих отношений и со слезами на глазах заявляет, что сожалеет о потерянном времени и утраченных силах и возможностях.

«Я была молодая, глупая и наивная. Очень хотела быть удобной, чтобы меня любили, и жила только этими отношениями», — откровенно призналась актриса.

Отметим, Лиза Василенко получила известность после сериала «Школа». Впоследствии она уехала в Россию, где и развивались ее отношения с Моргенштерном.

