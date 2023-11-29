Звезда "Школы" Василенко в прозрачном наряде взбудоражила воображение фанов пикантной фотосессией на столе

Звезда сериала "Школа", скандально известная украинская актриса Лиза Василенко, устроила страстную фотосессию в темном помещении при свечах.

В своем Instagram девушка показала раскованные снимки с очередной фотосессии. На откровенных кадрах 25-летняя Лиза позировала в довольно провокационных позах на столе. Единственным источником света в комнате были свечи.

Лиза Василенко / Фото: instagram.com/elizabethvasilenko

Лиза Василенко / Фото: instagram.com/elizabethvasilenko

Голое тело девушки едва прикрывал черный кружевной комбинезон. Чтобы придать дерзости, Василенко надела очки и накрасила губы красной помадой.

Лиза Василенко / Фото: instagram.com/elizabethvasilenko

Подписывать фото звезда не стала. Она только оставила смайлик в форме вампира и поставила геолокацию Милана.

В комментариях под соблазнительным постом поклонники начали ставить смайлики в форме огоньков. Впрочем, некоторые украинцы написали, что им "отвратительно" созерцать такой вульгарный контент.

Лиза Василенко / Фото: instagram.com/elizabethvasilenko

Отметим, что до начала полномасштабного вторжения Лиза Василенко жила и работала в России. Более того, она успела оскандалиться за свои слова, что в РФ якобы лучше условия для карьеры. Впрочем, после полномасштабной войны актриса признала свои ошибки и переехала в Европу. К тому же начала активно освещать зверства россиян против украинцев.

Также недавно Лиза Василенко сообщила о разводе со своим бойфрендом, российским певцом Моргенштерном. Актриса покинула исполнителя через полгода отношений.

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