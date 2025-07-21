Звезда "Шоу долгоносиков" Андриенко раскрыл сумму пенсии и какую надбавку получает: "Случилась проблема"

Виктор Андриенко

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65-летний украинский актер Виктор Андриенко, который запомнился зрителям благодаря роли Шпикуляка в "Шоу долгоносиков", ошеломил откровенными признаниями о пенсии и своих жизненных принципах.

В интервью Славе Демину артист поделился, что несмотря на многолетнюю успешную карьеру, его пенсия сейчас составляет чуть больше трех тысяч гривен. По словам Андриенко, такая сумма обусловлена утраченными налоговыми архивами за 90-е годы.

"У меня проблема произошла. Не могут найти документы. Я когда был директором студии "Автор", мы много зарабатывали и много платили налогов. А они потеряли те документы. Мы работали, это был 95-й год, когда только-только начались идентификационные коды, налоговые. И это считается очень важным, потому что если ты тогда платил налоги, то совсем другая тогда у тебя пенсия. Но они не могут найти документы эти. У меня пенсия три или до четырех тысяч максимум", — пояснил актер.

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Виктор Андриенко

Кроме того, Виктор признался, что сознательно отказался от звания Народного артиста Украины. В 2019 году он стал Заслуженным артистом и уже через полгода получил предложение повысить звание. Однако артист не захотел нарушать очередь и законодательство.

"Я отказался, потому что по Украине много актеров, которым уже и 70 лет, и которые в очереди стоят. У нас есть такая певица, Таисия Повалий, она Заслуженная, а через неделю стала Народной. А я считал, что нет. Вот там написано шесть лет, то через шесть лет я буду Народным. Вот и все, давайте так, по-честному", — пояснил Андриенко.

К слову, после присвоения звания Заслуженного артиста пенсия звезды выросла всего на 100 гривен. Несмотря на мизерную сумму, Виктор Андриенко не жалуется — он и дальше активно работает, развивает авторские проекты, записывает аудиосказки для детей и участвует в съемках и постановках.

Напомним, недавно ведущий Николай Луценко рассказал, как вместе с Виктором Андриенко попал в тюрьму и удивил причиной.

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