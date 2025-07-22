Звезда "Шоу долгоносиков" Андриенко шокировал, как бросил жену на 5 лет и назвал причину

Виктор Андриенко

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Звезда легендарного юмористического проекта "Шоу долгоносиков" Виктор Андриенко неожиданно открыл детали личной жизни и серьезные кризисы в браке.

Актер признался, что когда-то бросил свою жену Анну на пять лет, а потом вернулся в семью. Причиной такого решения стал семейный кризис, возникший на фоне усталости и напряжения.

"Жена у меня творческий человек. Она работает с детьми, ставит им спектакли. Мы друг друга понимаем. Были кризисы. Я так пахал и уставший пришел, а на меня открыли челюсть. Я постоял и ушел на пять или шесть лет. Я начал жить один и все было нормально, работал", — рассказал Андриенко в интервью Славе Демину.

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Виктор Андриенко

По словам Андриенко, они не подавали на развод, но в тот момент ссоры не имел желания на откровенный диалог. Поэтому после недоразумения жил в одиночестве и иногда переписывался с Анной пока не воссоединился с ней. С тех пор супруги больше не расставались.

"Почему так произошло — я не сделал одну вещь. И сделал не потому, что я не хотел, а когда я набрал воздуха, чтобы рассказать, что я так не сделал, потому что проблемы произошли на съемках... Но я встал и решил, что буду плохим. И ушел. Потом через три года сам позвонил и сказал, что хватит маяться дурью, купили квартиру и переехали вдвоем. Сын уже был взрослый. Мы не подавали на развод и я даже не думал об этом. Но общение не бросали, в основном о сыне речь шла", — ошеломил артист.

Напомним, недавно Виктор Андриенко рассекретил размер пенсии и какую надбавку получает за звание.