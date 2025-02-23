Звезда "Шоу Довгоносиків" Тамара Яценко шокировала, как убегала от пьяных домагательств директора театра

Звезда "Шоу Долгоносиков", народная артистка Украины Тамара Яценко, которая недавно рассказывала о замужестве и детях, заявила о домагательствах.

В частности, знаменитость вспомнила, как в 20 лет столкнулась с недобросовестным директором театра. По словам Яценко, тогда она как раз строила актерскую карьеру и успешно прошла пробы в Ивано-Франковский драмтеатр. Однако после этого в ее номер в гостинице ворвался пьяный директор с неоднозначными проявлениями внимания. Юной Тамаре сразу стало все понятно, поэтому она обматерила мужчину и убежала.

"После окончания театральной студии при театре Франко получила направление в Ивано-Франковский драмтеатр. Прошла пробы, меня приняли, сразу предложили роль, поселили в отеле. И буквально на третий день ко мне в номер вечером пришел пьяный директор этого театра. И начал, скажем так, грубо приставать. Ну, я его послала, не знаю, где та смелость и взялась, потому что мне было в то время всего 20 лет. И этой же ночью – на вокзал. Даже чемодан оставила в номере, так он там и остался. Из театра вскоре позвонили, потому что успели меня оформить, говорю: нет, не буду работать, извините. Интересно, что недавно у меня были гастроли в Ивано-Франковске, которые проходили в том театре", - шокировала звезда в интервью oboz.ua.

Тамара Яценко

В то же время, с такой наглостью звезда столкнулась и в 16-летнем возрасте, когда она покинула театр после домагательств со стороны руководителя.

"Когда мне было лет 16, отправилась на пробы в так называемый народный театр при Министерстве внутренних дел. Я даже до сих пор помню фамилию того руководителя, который также пытался ко мне "поухаживать". С того театра тоже ушла", — вспомнила артистка.

Напомним, недавно певица Тоня Матвиенко шокировала, как до нее домагался мужчина в медицинском заведении. Исполнительница ответила, как дала отпор обидчику.