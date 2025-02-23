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Звезда "Шоу Довгоносиків" Тамара Яценко шокировала, как убегала от пьяных домагательств директора театра

Звезда "Шоу Довгоносиків" Тамара Яценко шокировала, как убегала от пьяных домагательств директора театра

Звезда "Шоу Довгоносиків" Тамара Яценко шокировала, как убегала от пьяных домагательств директора театра

Тамара Яценко

Актриса поделилась историями с юного периода.

Звезда "Шоу Долгоносиков", народная артистка Украины Тамара Яценко, которая недавно рассказывала о замужестве и детях, заявила о домагательствах.

В частности, знаменитость вспомнила, как в 20 лет столкнулась с недобросовестным директором театра. По словам Яценко, тогда она как раз строила актерскую карьеру и успешно прошла пробы в Ивано-Франковский драмтеатр. Однако после этого в ее номер в гостинице ворвался пьяный директор с неоднозначными проявлениями внимания. Юной Тамаре сразу стало все понятно, поэтому она обматерила мужчину и убежала.

"После окончания театральной студии при театре Франко получила направление в Ивано-Франковский драмтеатр. Прошла пробы, меня приняли, сразу предложили роль, поселили в отеле. И буквально на третий день ко мне в номер вечером пришел пьяный директор этого театра. И начал, скажем так, грубо приставать. Ну, я его послала, не знаю, где та смелость и взялась, потому что мне было в то время всего 20 лет. И этой же ночью – на вокзал. Даже чемодан оставила в номере, так он там и остался. Из театра вскоре позвонили, потому что успели меня оформить, говорю: нет, не буду работать, извините. Интересно, что недавно у меня были гастроли в Ивано-Франковске, которые проходили в том театре", - шокировала звезда в интервью oboz.ua.

Тамара Яценко / ©
Тамара Яценко

В то же время, с такой наглостью звезда столкнулась и в 16-летнем возрасте, когда она покинула театр после домагательств со стороны руководителя.

"Когда мне было лет 16, отправилась на пробы в так называемый народный театр при Министерстве внутренних дел. Я даже до сих пор помню фамилию того руководителя, который также пытался ко мне "поухаживать". С того театра тоже ушла", — вспомнила артистка.

Напомним, недавно певица Тоня Матвиенко шокировала, как до нее домагался мужчина в медицинском заведении. Исполнительница ответила, как дала отпор обидчику.

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