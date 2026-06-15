Звезда шоу "Холостячка" Шевченко впервые появился в военной форме и выступил с заявлением о мобилизации

Дмитрий Шевченко

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Финалист шоу «Холостячка-2» сЗлатой Огневич Дмитрий Шевченко был мобилизован в ряды Сил обороны Украины и впервые появился в военной форме.

Телеведущий сообщил об этой важной новости в день своего рождения. 15 июня Дмитрию Шевченко исполнилось 43 года, и именно в этот день он рассказал об изменениях, которые кардинально повлияли на его жизнь. В своем Instagram мужчина опубликовал фото в форме и рассказал о новом этапе. Как выяснилось, он присоединился к Государственной пограничной службе Украины. Для многих поклонников это стало неожиданностью. В то же время сам Дмитрий дал понять, что решение было для него осознанным.

«От пограничников зависит безопасность государства. Наши границы — это наш дом. Не знаю, что принесет следующий год, но точно знаю: хочу встретить его с честью, верой и достоинством. Верой в себя, в побратимов и в Украину», — написал Шевченко.

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Дмитрий Шевченко

Публикация быстро привлекла внимание его подписчиков. В комментариях подписчики поддержали Дмитрия и пожелали ему сил и безопасности на новом пути. Сам спортсмен пока не раскрывает подробностей службы, однако уже дал понять, что сейчас для него приоритетом является защита страны.

«Спасибо всем, кто рядом и поддерживает! Начинается новый год, начинается новый жизненный этап. Работаем. Боремся. Живем. Победим», — подчеркнул он в обращении.

До службы Дмитрий был хорошо известен в спортивных кругах. Он работает тренером, имеет звание мастера спорта Украины и за свою карьеру провел более 350 поединков по боксу и кикбоксингу. Также мужчина занимался собственными бизнес-проектами. Широкую популярность Дмитрий приобрел после участия в романтическом реалити-шоу «Холостячка-2», главной героиней которого была певица Злата Огневич. Он дошел до финала проекта и стал одним из главных фаворитов сезона. Впрочем, в решающем выборе артистка отдала предпочтение другому участнику — Андрею Задворному.

Напомним, недавно неузнаваемый комик Игорь Ласточкин, служащий в рядах ВСУ, на свежей фотографии поразил изменениями во внешности.

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