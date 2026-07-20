Цымбалюка заподозрили в романе со звездой "Холостяка": Половинкина призналась, в каких они отношениях

Тарас Цимбалюк и Анастасия Половинкина

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Финалистка шоу «Холостяк» Анастасия Половинкина впервые прокомментировала слухи о романе с Тарасом Цымбалюком, которые разгорелись после предположений пользователей о возможной измене актера своей новой избраннице.

В последние недели личная жизнь Тараса Цымбалюка активно обсуждается в Сети. Пользователи начали искать «доказательства» его якобы нового романа. Одной из главных героинь этих предположений стала Анастасия Половинкина. Она долгое время не комментировала ситуацию. Теперь же впервые дала четкий ответ. Произошло это в шоу «Тур зірками».

Тарас Цымбалюк и Анастасия Половинкина

Поводом для новой волны обсуждений стали сторис Половинкиной, в которых она красила кому-то волосы в светлый цвет. Вскоре с похожей прической появился и Цымбалюк. Именно это совпадение пользователи назвали одним из «доказательств» их отношений. Впрочем, сама Анастасия пояснила, что никакой сенсации здесь нет.

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«Я красила одного знакомого. Он, наверное, просто видел, что я крашу друга в своих сторис, и сам захотел покраситься», — с юмором ответила Половинкина.

Тарас Цымбалюк и Анастасия Половинкина

Впрочем, на этом интернет-детективы не остановились. Впоследствии они заявили, что узнали диван Анастасии на одном из снимков актера. Половинкина лишь посмеялась над такими выводами. В то же время она не скрывала, что Цымбалюк действительно бывал у нее дома. Правда, это произошло лишь один раз и довольно давно.

«Нет, я была в Барселоне», — кратко ответила финалистка шоу «Холостяк» на вопрос, виделись ли они с актером в последнее время, добавив, что сейчас их связывает лишь дружеское общение.

Тарас Цымбалюк и Анастасия Половинкина

На фоне громких предположений это заявление стало первой публичной реакцией Половинкиной на историю, которая несколько недель активно распространялась в соцсетях. Таким образом, она фактически опровергла версию о романе с Цымбалюком.

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Напомним, недавно победительница шоу «Холостяк» Надин Головчук откровенно высказалась о Цымбалюке и заявила, что хочет лично посмотреть ему в глаза.

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