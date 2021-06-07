Звезда шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова разводится с российским бизнесменом

Кулинарный эксперт и Ярослав Труханов приняли решение разорвать отношения.

Кулинарный эксперт и звезда шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова разводится с мужем, российским бизнесменом Ярославом Трухановым.

Супруги решили развестись после девяти лет отношений, из которых почти 5 — пара была в браке. Об этом знаменитость сообщила в своем Instagram и опубликовала последнее совместное фото с экс-возлюбленным.

"С болью в сердце мы приняли сложное решение о разводе. Мы благодарны судьбе за 9 лет, проведенных вместе и остаемся хорошими друзьями. Тысячный раз повторяю, я не виновата, никто не виноват. Жизнь продолжается... Надеюсь на вашу тактичность, пока очень сильно болит", — написала звезда.

instagram.com/tanita_litvinova

Литвинова добавила, что прежде чем принять сложное решение, они с мужем пытались сохранить брак, однако им это не удалось.

Фанаты признались в комментариях, что новость их ошеломила, поскольку считали пару Татьяны и Ярослава образцовой. Также пользователи поддержали кумира.

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Напомним, ранее стало известно, что звезда "Папиных дочек" Мельникова развелась с мужем. Экс-супруги сохранили теплые дружеские отношения.

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