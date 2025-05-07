Федор Марченко

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Звезда третьего сезона развлекательного шоу "Україна має талант" Федор Марченко, который дошел до полуфинала, встал на сторону захватчиков и помогает врагу в оккупации.

Музыкант, который родом из Севастополя, прославился в далеком 2011 году. Он принял участие в проекте "Україна має талант" и дошел до полуфинала. Хоть победу Марченко и не удалось одержать, однако такую себе ​​популярность, благодаря которой смог гастролировать по городам Украины, он таки получил.

Однако в конце концов Федор вернулся в Крым и снова дал о себе знать в 2014 году. Тогда он продемонстрировал свои пророссийские взгляды, поддержал аннексию Крыма и призвал других следовать его примеру. Более того, чтобы продемонстрировать приверженность стране-агрессору, которая преступно вторглась в Украину, Марченко еще и стал солистом ансамбля песни и танца Черноморского флота РФ.

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Федор Марченко

Полномасштабная война и преступления россиян на украинских землях не изменили взгляды певца. Он окончательно стал коллаборантом. Издание "IPC-Південь" утверждает, что Марченко начал помогать врагу в оккупации. В частности, в марте 2025 года появилась информация, что он стал преподавателем по вокалу в "Херсонском государственном педагогическом университете". Заведение функционирует на временно оккупированной территории Херсонщины и является абсолютно фейковым. Настоящий Херсонский государственный университет в связи с полномасштабной войной был эвакуирован и продолжает свою деятельность в Ивано-Франковске.

Напомним, недавно певица-предательница Таисия Повалий пробила дно ложью об Украине. Также скандальная артистка в очередной раз расхвалила страну-агрессора Россию.