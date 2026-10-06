Звезда "Скаженого весілля" Назар Заднепровский удивил суммой, необходимой для комфортной жизни в Киеве

Назар Заднепровский

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Жена украинского актера Назара Заднепровского рассказала, сколько денег их семья ежемесячно тратит на проживание в Киеве.

Звезда и его жена Ирина откровенно поговорили о семейных финансах. В частности, актер объяснил их подход к заработанным деньгам. По словам Назара, в этом вопросе у них действует система, несколько непривычная для многих семей. Супруги распоряжаются своими доходами не совсем одинаково.

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«У нас все классически: все, что я зарабатываю — наше, все, что она зарабатывает — ее», — подчеркнул Назар в интервью Александру Преподобному.

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Назар Заднепровский с женой

Ирина подтвердила, что именно она фактически отвечает за общие финансы семьи. Супруги воспитывают двоих детей, поэтому ежемесячный бюджет включает немало повседневных расходов. В то же время, по словам супруги актера, речь не идет о каких-то заоблачных суммах. Она назвала конкретный бюджет, которого семье достаточно для комфортной жизни.

«Нам нужно как минимум 50 000 гривен в месяц», — отметила супруга звезды сериалов и кино.

Назар Заднепровский с женой

Напомним, недавно Назар Заднепровский высказался о предательнице Безрук, которая проживает в РФ.

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