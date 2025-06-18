Звезда "Скаженого весілля" Файн разошлась с женихом после 10 лет отношений и удивила причиной

Катерина Файн / © instagram.com/katerina_fain

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Украинская актриса Екатерина Файн, известная по роли в фильме "Скажене весілля", впервые публично рассказала о расставании со своим женихом Александром.

Так, бывшие порвали после 10 лет отношений. В интервью kp.ua актриса поделилась, что они прекратили быть парой еще с 2022 года. Поэтому период начала полномасштабного вторжения стал для Файн двойным ударом.

"Морально было очень тяжело. Я в это время (2022 года - прим. ред.) разошлась со своим парнем, с которым мы были в отношениях 10 лет. Это были мои первые отношения, моя первая любовь. Поэтому одно (полномасштабное вторжение - прим. ред.) наложилось на другое", - рассказала артистка.

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Екатерина Файн с бывшим женихом / © instagram.com/katerina_fain

Екатерина откровенно призналась, что проблемы в паре были и раньше, однако именно война обострила уже имеющиеся противоречия. Причиной стали недоразумения, связанные с ее профессиональной деятельностью. Бывший возлюбленный актрисы не мог полностью принять творческую сторону ее жизни, что выливалось в ревность.

"Думаю, война стала для нас окончательным катализатором. Потому что у нас были определенные сложности в отношениях. Он не воспринимал полностью мою профессию, где-то ревновал, что-то ему не нравилось. А я не люблю, когда меня загоняют в какие-то рамки — это тебе можно, а это тебе нельзя. Меня это очень угнетает, у меня исчезает вдохновение что-то делать. А моя профессия — это о вдохновении. И когда мне говорят, что можно, что нельзя — это уже не о профессии и не об отношениях", — пояснила звезда.

Катерина Файн / © instagram.com/katerina_fain

По словам Файн, она заранее внутренне чувствовала неизбежность этого разрыва. Однако они с партнером пытались сохранить отношения, борясь за десятилетнюю историю. Однако любовь к своему делу оказалась сильнее и актриса решила отпустить жениха, который был ее первой любовью.

"Я знала, что все равно придет время, и, скорее всего, мы не будем вместе. Было у меня такое внутреннее ощущение. Просто как люди, которые уже стали очень родными за столько лет вместе, мы пытались спасти эти отношения и оттягивали время. Я прекрасно понимала, что ему это больно, человек не может это принять. И это нормально, не каждый мужчина может воспринимать то, что его женщина на съемочной площадке с кем-то целуется или раздевается. Его можно понять. Но я не могу жить без своей работы, без ролей. Поэтому было принято такое решение", — добавила Екатерина.

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