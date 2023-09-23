Звезда "Скаженого весілля" Кобзарь вспомнил, как занимался криминалом в 90-е: "За мной была слежка"

Украинский актер Александр Кобзарь вспомнил свое криминальное прошлое.

Звезда фильма "Скажене весілля" впервые поделился, что в юности имел связи с противозаконной деятельностью. В бурные времена "90-х" Александр начал вместе с друзьями заниматься рэкетом. К тому же старший брат будущего актера также вел дела с бандитами.

"Мой старший брат запрещал мне этим заниматься. Он говорил: "Пусть это будет только на мне, а ты должен учиться". 90-е годы — сложные годы. Брату было уже 23 года, он ездил за границу и они занимались разными плохими делами — занимались автоугоном. Он очень просил меня не лезть в такие истории, но я остался некоторое время один и с моими друзьями мы некоторое время ходили. Был рэкет местного разлива", — рассказал актер в интервью Алине Доротюк.

Александр Кобзарь / Фото: instagram.com/aleksandr_kobzar_

Задуматься о своем будущем и прекратить заниматься противозаконной деятельностью Александра заставил случай. Однажды после очередного нарушения молодой человек попал в следственный изолятор. Тогда будущий актер задумался над тем, что он творит, и выбрал другой путь.

"Это все было, пока не попал в ситуацию, когда стал выбор. Меня закрыли в КПЗ и я думал, что дальше. Меня выпустили через трое суток. За мной была слежка. Неделю ходила милиция, стояли под окнами, провожали меня на учебу. У нас были дела с цыганами. Они тоже за мной ходили. Когда тебе говорят, что когда у тебя 5-8 лет, ты задумываешься, что что-то надо выбирать. Было очень тяжело. Я для себя решил, что не буду этим заниматься. Это было мелкое хулиганство, какие-то драки. Я тогда сказал: "Все, я не буду ходить на дискотеки", потому что все это там было. Весь двой там, а тебе нельзя. Это было трудно осознать", — поделился актер.

Александр Кобзарь / Фото: instagram.com/kobzarofficial

Покончить с криминалом, по словам Кобзаря, ему помогла актерская деятельность. В это время он начал обучение в училище культуры на актерском курсе и сосредоточился на этом.

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