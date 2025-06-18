Звезда "Скаженого весілля" отказалась от своей фамилии и сменила документы: "Создает трудности"

Катерина Файн / © instagram.com/katerina_fain

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Украинская актриса Екатерина Файн, известная зрителям благодаря своей роли в популярной комедии "Скажене Весілля", поделилась новыми подробностями личных перемен.

После громкого признания о разрыве со своим женихом, с которым ее связывали десятилетние отношения, звезда сделала еще одно заявление. Как оказалось, актриса официально изменила свои персональные данные — теперь в паспорте она записана не как Екатерина Чугай, а как Катарина Файн. Именно под этим творческим псевдонимом она уже много лет работает в проектах. Звезда отметила, что давно не отождествляет себя со старым именем и фамилией и к тому же в будущем стремится работать на зарубежный рынок.

Катарина Файн / © instagram.com/katerina_fain

"Я уже давно сменила фамилию в паспорте. Поскольку у меня есть амбиции сниматься в европейских и голливудских проектах, решила это сделать. Ведь документально это создает трудности и неудобства. Все равно я своей фамилией нигде не пользуюсь и уже даже с ней себя не ассоциирую. Поэтому официально - Катарина Файн", - заявила артистка в интервью kp.ua.

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Напомним, недавно актриса Яна Глущенко удивила, почему переназвала своего сына через месяц после его рождения.