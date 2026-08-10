Звезда "Скаженого весілля" рассказала, почему возлюбленный не берет ее замуж и какие у нее планы на будущее

Инна Приходько / © instagram.com/ukrainnochka

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Актриса Инна Приходько, известная по роли в фильме «Скажене весілля», откровенно рассказала о личной жизни, признавшись, почему ее избранник до сих пор не сделал ей предложение, как его романтический план признания в любви неожиданно сорвался и как пара относится к рождению детей.

Инна Приходько уже не раз примеряла свадебное платье ради ролей. Актриса играла невест в различных кинопроектах. Но в реальной жизни свадьба пока не стала частью ее истории. Приходько говорит, что причин для этого может быть сразу несколько. Среди них — война, совместная жизнь и комфорт в длительных отношениях. Кроме того, у ее возлюбленного уже есть собственный опыт семейной жизни.

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«Мне кажется, что здесь сказывается и война, и зона комфорта, ведь мы уже давно вместе. К тому же у него был опыт предыдущих отношений, поэтому он не считает штамп в паспорте чем-то первостепенным», — делится Инна в шоу «Тур зірками».

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Инна Приходько с бойфрендом / © instagram.com/ukrainnochka

Инна Приходько с бойфрендом / © instagram.com/ukrainnochka

Несмотря на отсутствие кольца, актриса не скрывает: она хотела бы получить предложение. Для Инны это не столько вопрос документа, сколько важный мужской жест и символ серьезности намерений. Поэтому она продолжает ждать тот самый момент, который станет для нее особенным.

«Я думаю, что это должно произойти как-то совершенно неожиданно. Для меня это все-таки вопрос мужского поступка», — говорит актриса.

Инна Приходько с бойфрендом / © instagram.com/ukrainnochka

В то же время выяснилось, что признание в любви могло состояться гораздо раньше. Возлюбленный актрисы уже продумал романтический сценарий и хотел сделать предложение прямо во время большого концерта юмористического коллектива Инны во Дворце «Украина». Однако его замысел сорвало неожиданное стечение обстоятельств: прямо перед ним на сцене другой участник коллектива сделал предложение своей девушке. Поэтому избраннику Приходько пришлось отказаться от собственного выхода с кольцом, ведь два предложения подряд стали бы слишком курьезной ситуацией.

Теперь мужчина успокаивает возлюбленную, говоря, что ее очередь обязательно наступит, называя Инну своим «зайчиком» и уверяя, что все будет.

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Инна Приходько с бойфрендом / © instagram.com/ukrainnochka

Отдельно актриса высказалась о детях. Для нее принципиально неважно, будет ли на момент рождения ребенка официальный брак. Гораздо важнее любовь, взаимность и человек, с которым она решит создать семью.

Напомним, недавно Наталья Денисенко после смены фамилии появилась обнаженной в постели с мужем на третий день свадьбы.

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