Звезда "Скаженого Весілля" Заднепровский признался, кому из "хороших русских" дал бы украинские паспорта

Народный артист Украины Назар Заднепровский вспомнил свой разговор с коллегой, актрисой Галиной Безрук, с которой вместе играл в сериале "Будиночок на щастя".

В программе "Слава+" Заднепровский прокомментировал решение украинской артистки Безрук во время полномасштабного вторжения России в Украину остаться в государстве-террористке. Актер поделился, что разговаривал с коллегой еще до начала войны. Галина продолжала ездить работать в Россию и уже тогда в ее сторону было много критики.

"Я ей это говорил еще до войны, до активной фазы: "Галя, ну завязывай, ну. Забирай своего мужа-москвича, ребенка. Ну будешь здесь жить". Еще тогда начинались "терки" из-за ее позиции. Она мне сказала: "Назар, работа". Она актриса мьюзик-холла. И в Москве есть мьюзик-холл, а в Украине ни одного нет мьюзик-холла, ничего нет для нее. А она не драматическая актриса, она актриса пения. Она говорит: "Вот, основная причина — это моя работа. Я просто знаю, что я в Киев приеду и буду безработная". А там она на главных ролях в театре Мьюзик-холла", — прокомментировал Заднепровский.

Константин Войтенко, Назар Заднепровский, Галина Безрук и Виталина Библив в сериале "Будиночок на щастя" / Фото: instagram.com/vitalinabibliv

Вместе с тем выразил мнение актер и о том, есть ли "хорошие русские". По мнению Заднепровского, кому-то из них он бы даже был не прочь выдать украинские паспорта:

"Я так думаю, что так как Невзорову нужно украинское гражданство давать очень хорошим, очень правильным россиянам. Фейгин, Ахеджакова… А их единицы. Вы понимаете, на 140 миллионов 5-10 человек хороших. Так что, я думаю, 10 паспортов мы не пожалеем и пусть им будет хорошо в Украине", – сказал артист.

Лия Ахеджакова / Фото: ТСН

Напомним, ранее выступивший против войны в Украине звезда советского кино латвийского происхождения Ивар Калныньш ответил россиянам на критику из-за антивоенной позиции.

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