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Звезда "Скаженого Весілля" Заднепровский признался, кому из "хороших русских" дал бы украинские паспорта

Звезда "Скаженого Весілля" Заднепровский признался, кому из "хороших русских" дал бы украинские паспорта

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
864
Время на прочтение
2 мин
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Звезда "Скаженого Весілля" Заднепровский признался, кому из "хороших русских" дал бы украинские паспорта

Назар Заднепровский

Также актер прокомментировал решение актрисы Галины Безрук остаться в России.

Народный артист Украины Назар Заднепровский вспомнил свой разговор с коллегой, актрисой Галиной Безрук, с которой вместе играл в сериале "Будиночок на щастя".

В программе "Слава+" Заднепровский прокомментировал решение украинской артистки Безрук во время полномасштабного вторжения России в Украину остаться в государстве-террористке. Актер поделился, что разговаривал с коллегой еще до начала войны. Галина продолжала ездить работать в Россию и уже тогда в ее сторону было много критики.

"Я ей это говорил еще до войны, до активной фазы: "Галя, ну завязывай, ну. Забирай своего мужа-москвича, ребенка. Ну будешь здесь жить". Еще тогда начинались "терки" из-за ее позиции. Она мне сказала: "Назар, работа". Она актриса мьюзик-холла. И в Москве есть мьюзик-холл, а в Украине ни одного нет мьюзик-холла, ничего нет для нее. А она не драматическая актриса, она актриса пения. Она говорит: "Вот, основная причина — это моя работа. Я просто знаю, что я в Киев приеду и буду безработная". А там она на главных ролях в театре Мьюзик-холла", — прокомментировал Заднепровский.

Константин Войтенко, Назар Заднепровский, Галина Безрук и Виталина Библив в сериале
Константин Войтенко, Назар Заднепровский, Галина Безрук и Виталина Библив в сериале "Будиночок на щастя" / Фото: instagram.com/vitalinabibliv

Вместе с тем выразил мнение актер и о том, есть ли "хорошие русские". По мнению Заднепровского, кому-то из них он бы даже был не прочь выдать украинские паспорта:

"Я так думаю, что так как Невзорову нужно украинское гражданство давать очень хорошим, очень правильным россиянам. Фейгин, Ахеджакова… А их единицы. Вы понимаете, на 140 миллионов 5-10 человек хороших. Так что, я думаю, 10 паспортов мы не пожалеем и пусть им будет хорошо в Украине", – сказал артист.

Лия Ахеджакова / © ТСН
Лия Ахеджакова / Фото: ТСН

Напомним, ранее выступивший против войны в Украине звезда советского кино латвийского происхождения Ивар Калныньш ответил россиянам на критику из-за антивоенной позиции.

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Дата публикации
Просмотры
864
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