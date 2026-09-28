Звезда "Скаженого весілля" закрутила роман и впервые рассекретила своего возлюбленного — известного актера

Полина Василина

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Звезда комедии «Скажене весілля» Полина Василина больше не скрывает личную жизнь.

Актриса призналась, что находится в отношениях с коллегой Максимом Рягиным, с которым они уже живут вместе в Киеве. Как рассказала Полина, их роман начался после продолжительного знакомства и совместной работы. Они в свое время работали в одном театре, однако со временем между коллегами возникли романтические чувства.

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Актриса не скрывает, что общий быт имеет не только романтическую сторону. По ее словам, в отношениях встречается ревность, споры и недоразумения, однако они продолжают быть вместе и проводят немало времени под одной крышей.

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Полина Василиса с Максимом Рягиным

«Это мой коллега, актер Максим Рягин. Мы работали в одном театре и были знакомы давно. Просто иногда наступает именно то время. Конечно, есть свои моменты. Есть и ревность, и споры, и разные взгляды. Мы сейчас встречаемся каждый день в квартире», — рассказала Василина в комментарии проекту «Утро в большом городе».

Судя по соцсетям, отношения Полины и Максима продолжаются уже некоторое время. В частности, летом актеры вместе ездили в отпуск. На отдых они отправлялись на море в компании друзей и оттуда публиковали общие кадры.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала о личной жизни Вячеслава Довженко — почему распался 17-летний брак актера и кто его невеста.

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