Звезда "Слуги народа" сбежала от мужа: "Ударил ногой в живот и спалил документы дочери"

По словам артистки, ее муж постоянно употребляет алкоголь.

Звезда сериалов "Останній москаль" и "Слуга народа", актриса Галина Безрук объявила, что разводится с мужем, актером Артемом Алексеевым.

Пара была вместе пять лет. Но сегодня на своей странице в Instagram Галина написала, что после очередной ссоры с мужем, ушла из дома вместе с дочкой и мамой Артема. Она сообщила, что он ударил ее в живот ногой и сжег все документы дочери.

Галина Безрук / instagram.com/galina_bezruk

Звезда говорит, что муж постоянно находится в состоянии острого психоза и алкогольном опьянении.

"Да! С моим мужем случилась беда. Да! С тех пор, как произошел несчастный случай с нашей малышкой, он постоянно находится в состоянии острого психоза и постоянного алкогольного опьянения. Да! Он во всем винил меня и забирал у меня ребенка и бегал по дороге с шестью полосами движения ", — поделилась подробностями семейной жизни артистка.

Галина Безрук с дочкой / instagram.com/galina_bezruk

Галина говорит, что муж был на лечении в психиатрической клинике. Но после того, как он вернулся с реабилитации, то отказался принимать прописанные ему препараты. Ситуация только ухудшилась, и Галина сбежала от своего мужа.

Галина Безрук с мужем / instagram.com/galina_bezruk

"Я убегала от собственного "любимого" мужа и отца-"супермена"! Нам с его мамой продолжали сыпаться оскорбления и угрозы", — говорит актриса.

Позже артистка вернулась домой, чтобы забрать все свои вещи и нашла Артема без сознания. Сейчас он находится в больнице под наблюдением медиков.

"И даже после всего этого мне было так жаль его. Я думала, что он просто запутался, что он слаб, что он просто не смог пережить ту ответственность, которая легла на него в эти последние месяцы... Я так думала, пока мне в руки не попал его телефон ", — призналась актриса.

Галина Безрук / instagram.com/galina_bezruk

По ее словам, Артем "получает вовсе не дружескую поддержку от своей старой знакомой".

"Она совсем недавно была в похожей ситуации и на всю страну говорила очень громкие заявления о женской чести и честности. О том, как низко заводить романы с женатыми мужчинами, и она бы на это никогда не пошла. И вся страна ей верила, сочувствовала и публично "порола" ее нерадивого мужа. Господи, какое лицемерие ", — поделилась Галина.

Отметим, Галина Безрук и Артем Алексеев поженились в 2016 году. Вместе они воспитывают 4-летнюю дочь Василису.

Напомним, недавно блогера Саша Пустовит шокировала подробностями жизни с мужем. По словам звезды Сети, муж ее шантажирует.

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