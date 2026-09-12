Звезда "Слуги народа" раскрыла, сколько она зарабатывает на кино и как упали гонорары актеров в Украине

Мирослава Филиппович

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Украинская актриса Мирослава Филиппович, которая ранее впервые рассказала о возлюбленном, удивила, как изменились гонорары артистов после начала полномасштабной войны.

По словам Филиппович, после возобновления съемочного процесса ставки существенно снизились. Она признается, что в начале карьеры получала 400–600 грн за смену в украинских проектах. Во время зимний сериала «Мухтар» ее гонорар составлял около 80 долларов в смену, а в «Слуге народа» — 200–250 долларов в день.

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Перед началом полномасштабного вторжения за хорошую главную или линейную роль актриса могла получать 450-600 долларов в день. Однако после 2022 года, когда производство сериалов фактически остановилось, а затем начало постепенно возобновляться, предложения стали значительно скромнее.

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Мирослава Филиппович

«Свой самый большой гонорар я не буду называть. Красноречивее другое: пройти путь от 400 гривен до 600 долларов, чтобы со своими главными ролями и годами опыта снова получить предложение в 3000 гривен», — отметила артистка в интервью «Фокусу».

По ее мнению, из-за сложной ситуации на рынке часть профессионалов оказалась в положении, когда вынуждена соглашаться на гораздо худшие финансовые условия.

«После 2022 за то, что раньше стоило 15 тысяч гривен, начали предлагать 5-6 тысяч ($120-130). Это меньше, чем в Америке платят актерам массовки! И это притом, что цены выросли, а мой опыт никуда не исчез. Актеры оказались в очень уязвимом положении, и некоторые этим воспользовались. Мне известно, что сейчас некоторым профессионалам предлагают даже 1500 гривен в смену», — заявила Филиппович.

В то же время актриса утверждает, что на украинском рынке существуют и совсем другие ставки. По ее словам, самый известный ей гонорар сейчас составляет около 40 тысяч гривен за съемочный день, однако такую сумму получает только один актер. Его имя она не раскрыла.

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Мирослава Филиппович работает в театре с 2003 года, а в кино — с 2009-го. Она известна по ролям в сериалах «Мухтар», «Слуга народа», «СидОренки-СидорЕнки» и других проектах.

Напомним, недавно актриса Дарья Петрожицкая назвала имя актера, с которым ей нравится играть интимные сцены.

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