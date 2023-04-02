Звезда советского кино Калныньш чувственно спел на украинском "Ніч яка місячна"

Звезда советского кино латвийского происхождения Ивар Калныньш, который осудил развязанную Россией войну, приятно порадовал украинских поклонников.

В артиста взял интервью украинский журналист Дмитрий Гордон. В конце беседы интервьюер отметил, что Калныньш отлично поет и неоднократно это делал во время гастролей в Украине. Потому Гордон попросил актера продемонстрировать свои вокальные умения.

Артист отметил, что обычно поет для души, ведь это его хобби. Но спеть во время интервью не отказался. Калныньш почти без акцента исполнил украинскую песню "Ніч яка місячна".

"Я не считаю себя каким-то певцом, я просто балуюсь иногда, особенно в последнее время. Я собираю какие-то старенькие мелодии, фиксирую их… Я могу постараться и спеть такую", — сказал во время интервью знаменитость.

В комментариях пользователи были удивлены. Они поблагодарили актера за поддержку Украины и отметили, что он очень чувственно и красиво поет.

Напомним, Ивар Калныньш отрекся от России, которая начала в Украине полномасштабную войну. Актеру часто прилетает хейт из-за его антивоенной позиции. Недавно знаменитость красноречиво ответил, что думает о поклонниках "русского мира" и СССР.

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