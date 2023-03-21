Звезда советского кино Калныньш красноречиво ответил россиянам на критику из-за антивоенной позиции

Также актер рассказал, как в его родной Латвии реагируют на войну в Украине, которую враждебно развязала Россия.

Звезда советского кино латвийского происхождения Ивар Калныньш, который выступил против войны в Украине, признался, что после таких высказываний его начали упрекать.

В частности, россияне недовольны проукраинской позицией артиста. Они всячески пытаются его упрекнуть, что он снимался в советском и российском кино, поэтому якобы должен быть благодарен России. Тем временем Калныньш красноречиво ответил, что никому и ничем не обязан. По его словам, больших гонораров, о которых так громко кричат хейтеры, в СССР он не получал.

Ивар Калныньш / Фото: скриншот с видео

"Мне говорят: "Вы же должны Советскому Союзу, России, правительству советскому за все". Я говорю: "Это вы мне должны, вы не доплатили! Кто кому должен еще!". Я тоже горд, а то, подумаешь, я Госкино должен что-то еще. Они миллионы зарабатывали, а нам отбросили смешные (гонорары – прим. ред.). Мы на это шли, потому что мы люди творческие, мы можем работать и бесплатно, но бесплатно для слепых, а не для мошенников", — прокомментировал актер в интервью россСПМ.

Ивар Калныньш также рассказал, что в его родной Латвии поддерживают Украину и выступают против войны. По словам актера, властям России тоже стоило бы отказаться от мечт возродить СССР, а заняться своей страной.

Ивар Калныньш / Фото: скриншот с видео

"Ну не дали коммунисты счастья всем народам, надо успокоиться. Давайте делать по-другому. Если так хочется империю, так сделайте эту империю на своей территории, осваивайте Сибирь", — отметил знаменитость.

Напомним, Ивар Калныньш после начала полномасштабного вторжения России в Украину отрекся от всего российского и выступил против войны. Своими антивоенными высказываниями знаменитость вызвала истерику у сторонников "русского мира".

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