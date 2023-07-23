Звезда советского кино Калныньш с ненавистью отрекся от России и рассказал, как все русское в мире вызывает негатив

Актер лично был свидетелем того, как против россиян выступают в мире.

Звезда советского кино латвийского происхождения Ивар Калныньш заявил, что раз и навсегда отказался от съемок в российском кино.

Во время разговора с Наталией Мосейчук в ее YouTube-проекте Калныньш заявил, что никогда больше не приедет в рф, даже после того, как закончится полномасштабная война в Украине:

"Я не поеду вообще. Я сказал своим агентам, чтобы не трогали меня. Вообще в этой жизни", – сказал Ивар Калныньш.

Также актер поделился, что последний год был у него очень насыщенным в гастрольном плане, он много где был в Европе и видел, как отменяют все русское:

"Я поездил по некоторым европейским странам, последний год довольно богатым на гастроли был, и все русское вызывает неприязнь из-за этого конфликта. В Лондоне, например, в автобусе перевод на русский язык убрали, другие языки остались, а на русском убрали", – поделился Калныньш.

Напомним, что Ивар Калныньш резко осудил кровавую политику путина и публично поддержал Украину. На упреки россиян актер ответил, что ему плевать, что они думают, а на черный список, в который его внесли в рф, ему "насрать". Ивар Калныньш также рассказал, что в его родной Латвии поддерживают Украину и выступают против войны.

А несколько месяцев назад Ивар Калныньш в поддержку Украины спел на нашем языке фрагмент из композиции "Ніч яка місячна".

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