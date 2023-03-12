Звезда советского кино отрекся от России, а на попадание в "черный список" в РФ сказал: "Мне наср*ть на это"

Ивар Калныньш очень взбешен на россиян из-за того, что они устроили в Украине.

Звезда советского кино латвийского происхождения Ивар Калныньш откровенно выступил против кровавой политики путина.

Актер с началом полномасштабного вторжения россии в Украину решительно осудил действия российских властей и покинул Россию. Сейчас артист разорвал все свои связи с рф, а россиян Калныньш назвал империалистами.

Актер подчеркнул, что он действительно много снимался в российском кино, но сейчас "выбросил это из памяти", пишет один из российских Telegram-изданий:

"Да, я много снимался в советских и российских картинах. Но сейчас я выбросил это из памяти и забыл об этом. Пусть они (россияне – прим.ред.) наживаются на том прекрасном, что мы оставили им", — сказал Калныньш.

Ивар Калныньш в молодости / Фото: kino-teatr.ru

Ивар Калныньш в молодости / Фото: kino-teatr.ru

Он также заявил, что его не беспокоит, что он может из-за своих высказываний и открытого осуждения российской власти попасть в так называемый "черный список" в россии.

"Можно я отвечу на это "по-французски"? Мне насрать на это. Есть другой мир, который меня интересует больше. А все эти имперские замашки россиян смешны в ХХІ веке. Сегодняшний режим россии рухнет как карточный домик, как когда-то Советский Союз", – подчеркнул Калныньш.

Ивар Калныньш / Фото: kino-teatr.ru

Отметим, что Ивар Калныньш – советский и латвийский актер театра и кино. Сыграл в более чем 119 телепроектах. В частности, известен по ролям в таких картинах, как "Разыскивается опасный преступник", "Вера. Надежда. Любовь", "Гастролеры", "Бальзаковский век или все мужики...", "Рижские каникулы", "ТАСС уполномочен заявить".

Ивар Калныньш в молодости / Фото: kino-teatr.ru

Ивар Калныньш в молодости / Фото: kino-teatr.ru

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