Звезда "Спасателей Малибу" Николь Эггерт больна раком второй стадии

Американская актриса, звезда сериала "Спасатели Малибу" Николь Эггерт призналась, что она борется с раком молочной железы, как и ее коллега Шеннен Догерти, у которой болезнь уже распространилась на кости.

Так, в начале декабря 2023 у 51-летней знаменитости диагностировали крибриформный рак груди второй стадии.

Николь поделилась, что навестила врачей после того, как заметила резкие изменения в своем организме. По ее словам, прошлой осенью она поправилась на 11 килограммов и постоянно испытывала "острую боль" в левой молочной железе. Тогда она предполагала, что так наступает менопауза, но после самообследования груди Эггерт почувствовала небольшую шишку внутри. В конце концов она немедленно позвонила своему врачу и сообщила об этом.

Николь Эггерт / Фото: Associated Press

"Это действительно было волнительно и больно. Я немедленно пошла к своему врачу, и она направила меня на срочное обследование. Но проблема была в том, что я просто не могла записаться на прием. Все было забронировано. Поэтому мне пришлось ждать до конца ноября, чтобы это сделать", - рассказала актриса People.

Через некоторое время Николь все же сделала маммографию и три биопсии. И результаты были неутешительными. Они подтвердили догадки о раке. Это очень ударило по эмоциональному состоянию звезды, впрочем, она отчаянно верит в лучшее.

"Я всегда читаю вдохновляющие цитаты и делаю другие банальные вещи, но это мне действительно помогает", - поделилась актриса.

Николь Эггерт / Фото: Associated Press

Теперь онкобольная Эггерт ждет операции по удалению опухоли и химиотерапии.

"Вопрос только в том, нужно ли мне пройти лечение до операции, или можно провести операцию, а после нее уже лечение. У меня паника. Я постоянно думаю: "Просто вытяните это из меня", - призналась Николь.

К слову, ее подруга уже открыла сбор средств, чтобы помочь как можно скорее поправиться Эггерт, которая к тому же самостоятельно воспитывает двоих детей.

Напомним, недавно онкобольная Шеннен Догерти откровенно поделилась, как со своим эк-мужем пыталась забеременеть до и во время лечения рака.

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