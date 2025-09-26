Звезда "Спіймати Кайдаша" Бакланов порадовал новым обольстительным фотосетом в нижнем белье

Григорий Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

Украинский актер Григорий Бакланов, который снимался в сериале "Спіймати Кайдаша", показался в соблазнительном черно-белом фотосете.

Новые пикантные фотографии артист опубликовал на своей странице в Instagram. На них актер сначала позирует в черных штанах с вязаной светлой кофтой сверху, а уже не следующих кадрах предстает просто в нижнем белье. Фотосет частично проходил на улице и в помещении.

31-летний актер вызвал бурную реакцию фанатов под постом. Поклонники разделились на два лагеря — одни делали комплименты любимому артисту, а другие — в шутливой форме упрекали Бакланова за неправильный выбор нижнего белья:

Боже, какой красивый! Ну просто Аполлон.

Какой же ты красивый!

Григорий, извините, но вам эти трусы не подходят.

Почему ты надел эти боксеры?

Напомним, недавно Григорий Бакланов ошеломил фанатов фотографией из больницы, где он лежит под капельницей. Артист заверил, что уже выздоравливает и рассказал, как чувствует себя сейчас.