Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
257
Время на прочтение
1 мин

Звезда "Спіймати Кайдаша" Бакланов порадовал новым обольстительным фотосетом в нижнем белье

Знаменитость заинтриговал поклонников пикантными фотографиями.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Григорий Бакланов

Григорий Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

Украинский актер Григорий Бакланов, который снимался в сериале "Спіймати Кайдаша", показался в соблазнительном черно-белом фотосете.

Новые пикантные фотографии артист опубликовал на своей странице в Instagram. На них актер сначала позирует в черных штанах с вязаной светлой кофтой сверху, а уже не следующих кадрах предстает просто в нижнем белье. Фотосет частично проходил на улице и в помещении.

Григорий Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

Григорий Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

Григорий Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

Григорий Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

Григорий Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

Григорий Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

Григорий Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

Григорий Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

31-летний актер вызвал бурную реакцию фанатов под постом. Поклонники разделились на два лагеря — одни делали комплименты любимому артисту, а другие — в шутливой форме упрекали Бакланова за неправильный выбор нижнего белья:

  • Боже, какой красивый! Ну просто Аполлон.

  • Какой же ты красивый!

  • Григорий, извините, но вам эти трусы не подходят.

  • Почему ты надел эти боксеры?

Напомним, недавно Григорий Бакланов ошеломил фанатов фотографией из больницы, где он лежит под капельницей. Артист заверил, что уже выздоравливает и рассказал, как чувствует себя сейчас.

Дата публикации
Количество просмотров
257
