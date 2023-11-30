Звезда "Спіймати Кайдаша" Хижняк рассталась с бойфрендом после трех лет отношений и рассказала почему

Украинская актриса Антонина Хижняк впервые призналась, что рассталась со своим бойфрендом, актером Александром Боднаром после трех с половиной лет отношений.

Для Антонины такое признание далось очень сложно, ведь она не любит афишировать личную жизнь. Впрочем, чтобы больше не травмировать себя и бывшего будущими вопросами о браке, актриса решилась рассказать правду.

"Я понимаю, что я не могу делать вид, что этого периода жизни нет, он есть. Он оставляет очень тяжелый след, потому что действительно мы были вместе около трех с половиной лет. Сейчас такой момент, этап, что наши отношения закончились. Чтобы избежать вопросов, я решила сказать, как есть. Я вообще закрытый человек в этом плане. Никогда не люблю что-то афишировать. Я ему пообещала, что не буду устраивать танцы на костях", – с досадой поделилась Хижняк в интервью Алине Доротюк.

Антонина Хижняк с экс-бойфрендом / Фото: instagram.com/tonya_actress

Также знаменитость рассказала, что именно помешало их счастливому будущему. Так, Антонина ни в чем не обвиняет бывшего. По ее словам, у них произошел кризис в отношениях. И добавила, что с экс-избранником они имели разный темп жизни. Сейчас же каждый из них уже осознал свои ошибки.

"Мне кажется, причина во мне. Вот и все. У меня к нему нет претензий. Он свои косяки осознает, я – свои. Просто так сложилось, пришло время. Мне кажется, это классический кризисный период. За него говорить ничего больше не буду. Скажу за себя. По моим ощущениям, мы жили на разных скоростях", – откровенно рассказала звезда сериала "Спіймати Кайдаша".

Антонина Хижняк с экс-бойфрендом / Фото: instagram.com/tonya_actress

Инициатором расставания стала сама Антонина. Интересно, что бывший до сих пор ей иногда пишет. Впрочем, она не хочет "давать мостики надежды". К тому же Хижняк отметила, что вообще пока не готова к новым серьезным отношениям.

Напомним, любовь между Антониной Хижняк и Александром Боднаром зародилась на съемочной площадке еще в 2020 году. Через несколько месяцев после начала общения они уже жили вместе с сыном актрисы от предыдущего брака. Кстати, парень с радостью принял отчима. Более того, в прошлом влюбленные уже размышляли о свадьбе.

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