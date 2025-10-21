Звезда "Спіймати Кайдаша", которая в этом году вышла замуж, впервые показала фото со свадьбы

Дарья Федина / © instagram.com/tse.hanna

Украинская актриса Дарья Федина, звезда сериала "Спіймати Кайдаша", поделилась с фанатами трогательными кадрами со своей свадьбы.

Звезда опубликовала романтические фото, на которых вместе с любимым нежно позирует в изысканных нарядах с аутентичными мотивами. Фотографии со счастливого дня актриса разместила на своей странице в Instagram. Впервые о ее свадьбе стало известно еще в конце августа, однако тогда Дарья не спешила открывать детали своей личной жизни.

Для особого дня Федина выбрала белое платье без рукавов с глубоким вырезом, которое дополнила цветочным венком и чокером с национальным орнаментом. Ее избранник служит в рядах ВСУ и имеет отношение к искусству. На снимках он предстает в вышиванке и светлых брюках, с короткой стрижкой и густыми усами.

Дарья Федина / © instagram.com/tse.hanna

