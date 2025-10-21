ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
2189
Время на прочтение
1 мин

Звезда "Спіймати Кайдаша", которая в этом году вышла замуж, впервые показала фото со свадьбы

Артистка поделилась нежными кадрами с важного события.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Дарья Федина

Дарья Федина / © instagram.com/tse.hanna

Украинская актриса Дарья Федина, звезда сериала "Спіймати Кайдаша", поделилась с фанатами трогательными кадрами со своей свадьбы.

Звезда опубликовала романтические фото, на которых вместе с любимым нежно позирует в изысканных нарядах с аутентичными мотивами. Фотографии со счастливого дня актриса разместила на своей странице в Instagram. Впервые о ее свадьбе стало известно еще в конце августа, однако тогда Дарья не спешила открывать детали своей личной жизни.

Для особого дня Федина выбрала белое платье без рукавов с глубоким вырезом, которое дополнила цветочным венком и чокером с национальным орнаментом. Ее избранник служит в рядах ВСУ и имеет отношение к искусству. На снимках он предстает в вышиванке и светлых брюках, с короткой стрижкой и густыми усами.

Дарья Федина / © instagram.com/tse.hanna

Дарья Федина / © instagram.com/tse.hanna

Напомним, недавно стало известно, что блогер Даша Квиткова вышла замуж за футболиста "Динамо" Владимира Бражка. Звезда показала страницу паспорта с новой фамилией и намекнула на новый этап в своей жизни.

Дата публикации
Количество просмотров
2189
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie