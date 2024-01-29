Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Звезда "Сплетницы" Эд Вествик на высоте трех тысяч метров сделал предложение известной актрисе

Звезда "Сплетницы" Эд Вествик на высоте трех тысяч метров сделал предложение известной актрисе

Эд Вествик / Фото: Associated Press

36-летний актер женится во второй раз.

Американский актер Эд Вествик обручился со своей девушкой, 31-летней моделью и актрисой Эми Джексон.

О своих намерениях жениться звезда заявил на высоте трех тысяч метров в Швейцарии. Так, во время отдыха в горном городке Гштаад пара поднялась на подвесной мостик в Альпах. И на значительной высоте знаменитость, став на одно колено, услышал желанное "да" девушки после предложения выйти за него замуж.

Эд Вествик женится / © instagram.com/edwestwick
Эд Вествик женится / Фото: instagram.com/edwestwick

К слову, молодожены даже сняли этот счастливый момент. И опубликовали фото в своих фотоблогах, где и сообщили о радостной новости. Кроме общих фотографий, влюбленные опубликовали кадр заинтересованной толпы, которая в момент признания находилась на смотровой площадке и пристально наблюдала за рождением новой семьи.

Эд Вествик женится / © instagram.com/edwestwick
Эд Вествик женится / Фото: instagram.com/edwestwick
Эд Вествик женится / © instagram.com/edwestwick
Эд Вествик женится / Фото: instagram.com/edwestwick
Эд Вествик женится / © instagram.com/edwestwick
Эд Вествик женится / Фото: instagram.com/edwestwick

"Черт возьми, да!", - восторженно написала под фото Эми.

"Я сорвал джекпот!", - написал в своих сторис Эд.

Поклонники звезды тоже не сдерживали своих эмоций и в комментариях поздравили пару, не скрывая своего шока от такой неожиданности.

Отметим, актер встречается с моделью с 2022 года. До этого Вествик был в браке с актрисой Рени Даймонд, но они разошлись.

Напомним, недавно бывшая жена шоумена Владимира Остапчука, Кристина Горняк, ошеломила заявлением, что попытается обрести любовь на романтическом проекте.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация