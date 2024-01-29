Звезда "Сплетницы" Эд Вествик на высоте трех тысяч метров сделал предложение известной актрисе

36-летний актер женится во второй раз.

Американский актер Эд Вествик обручился со своей девушкой, 31-летней моделью и актрисой Эми Джексон.

О своих намерениях жениться звезда заявил на высоте трех тысяч метров в Швейцарии. Так, во время отдыха в горном городке Гштаад пара поднялась на подвесной мостик в Альпах. И на значительной высоте знаменитость, став на одно колено, услышал желанное "да" девушки после предложения выйти за него замуж.

Эд Вествик женится / Фото: instagram.com/edwestwick

К слову, молодожены даже сняли этот счастливый момент. И опубликовали фото в своих фотоблогах, где и сообщили о радостной новости. Кроме общих фотографий, влюбленные опубликовали кадр заинтересованной толпы, которая в момент признания находилась на смотровой площадке и пристально наблюдала за рождением новой семьи.

Эд Вествик женится / Фото: instagram.com/edwestwick

Эд Вествик женится / Фото: instagram.com/edwestwick

Эд Вествик женится / Фото: instagram.com/edwestwick

"Черт возьми, да!", - восторженно написала под фото Эми.

"Я сорвал джекпот!", - написал в своих сторис Эд.

Поклонники звезды тоже не сдерживали своих эмоций и в комментариях поздравили пару, не скрывая своего шока от такой неожиданности.

Отметим, актер встречается с моделью с 2022 года. До этого Вествик был в браке с актрисой Рени Даймонд, но они разошлись.

Напомним, недавно бывшая жена шоумена Владимира Остапчука, Кристина Горняк, ошеломила заявлением, что попытается обрести любовь на романтическом проекте.

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