Звезда "Сплетницы" Эд Вествик впервые стал отцом и показал новорожденного сына

Американский актер Эд Вествик, прославившийся благодаря сериалу "Сплетница", впервые стал отцом.

Жена артиста – актриса Эми Джексон – родила ему первенца. Радостной новостью Эд Вествик поделился в Instagram. У супругов родился сынишка. Пара уже рассекретила, как назвала малыша. Влюбленные дали сыну имя Оскар Александр Вествик.

Эд Вествик с женой и сыном / Фото: instagram.com/edwestwick

Супруги уже тоже успели и показать первые фото мальчика. Они устроили импровизированный фотосет во дворе. На черно-белых фото пара вместе с новорожденным малышом позирует друг возле друга на фоне солнечных лучей. Правда, Эд Вествик и Эми Джексон хоть и засветили лицо Оскара, но все же частично скрыли его от посторонних глаз.

Жена Эда Вествика с их сыном / Фото: instagram.com/edwestwick

"Добро пожаловать в мир, мальчик. Оскар Александр Вествик", — подписал кадры с сыном актер.

Когда именно мальчик появился на свет – точно неизвестно, однако, очевидно, актер не сразу поделился с поклонниками радостной новостью, ведь его жену с малышом уже успели выписать из роддома.

Эд Вествик с сыном / Фото: instagram.com/edwestwick

Отметим, в прошлом году в личной жизни Эда Вествика случились кардинальные перемены. В январе он сделал предложение избраннице, а уже в августе пара сыграла свадьбу. Осенью влюбленные объявили, что ждут рождения первенца.

Напомним, недавно украинский актер Михаил Матюхин объявил, что впервые стал отцом. У артиста родилась дочь.

Читайте также: