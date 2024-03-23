Звезда "Сплетницы" Эд Вествик женился во второй раз и показал, как сыграл свадьбу

Американский актер Эд Вествик распрощался с холостяцкой жизнью.

Так, 21 марта актер женился во второй раз. Его избранницей стала 31-летняя модель и актриса Эми Джексон, с которой они начинали встречаться с 2022 года. Радостное известие пара сообщила в фотоблоге. Супруги также поделились первыми фото со свадебной церемонии.

Эд Вествик женился во второй раз / Фото: instagram.com/edwestwick

Для торжества Эми выбрала для себя короткое платье со стразами и маленьким вырезом на ноге, а Эд одел однотонный светлый костюм. На церемонию пары в Великобритании пришло немало их родственников и близких друзей. Так, они собрались в ресторане, чтобы разделить с молодоженами этот счастливый момент. К слову, на праздновании присутствовал также четырехлетний сын актрисы от предыдущего брака.

Эд Вествик женился во второй раз / Фото: instagram.com/edwestwick

Эд Вествик женился во второй раз / Фото: instagram.com/edwestwick

Эд Вествик женился во второй раз / Фото: instagram.com/edwestwick

Эд Вествик женился во второй раз / Фото: instagram.com/edwestwick

Эд Вествик женился во второй раз / Фото: instagram.com/edwestwick

Также пара организовала вечеринку перед официальной свадьбой и поразвлекалась с друзьями накануне важного дня.

Эд Вествик женился во второй раз / Фото: instagram.com/edwestwick

Эд Вествик женился во второй раз / Фото: instagram.com/edwestwick

Эд Вествик женился во второй раз / Фото: instagram.com/edwestwick

"Пусть торжества начинаются. 21.03.24. Мы имели возможность отпраздновать нашу любовь с нашими семьями и друзьями, такими же дорогими, как и семья, вместе с теми, кого ценим больше всего и кто приехал из разных уголков мира!", - написали супруги.

Напомним, актер Эд Вествик обручился со своей девушкой Эми Джексон в конце января этого года. Тогда знаменитость оригинально сделал предложение на высоте трех тысяч метров в Швейцарии.

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