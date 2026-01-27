Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт разгневалась на Трампа и сделала громкое заявление: "Буду запихивать это в глотку"

Кристен Стюарт, Дональд Трамп / © Associated Press

Голливудская актриса и звезда саги «Сумерки» Кристен Стюарт призналась, что серьезно рассматривает возможность покинуть Соединенные Штаты.

Причиной такого решения она называет политический курс Дональда Трампа и условия, в которых сегодня вынуждена работать американская киноиндустрия. В интервью изданию The Times актриса поделилась, что в США ей все сложнее реализовывать себя не только как актрисе, но и как режиссеру. По словам Стюарт, в Голливуде она не чувствует полной творческой свободы, необходимой для развития собственных авторских проектов.

Кристен признается, что все больше смотрит в сторону Европы, где, по ее мнению, у кинематографистов больше пространства для экспериментов и самовыражения. У актрисы уже есть опыт работы за пределами США — ранее она сняла ленту «Хронология воды» в Латвии и осталась довольна таким форматом сотрудничества.

Кристен Стюарт / © Associated Press

Сейчас звезда живет между Лос-Анджелесом и Нью-Йорком, однако не скрывает: в долгосрочной перспективе не уверена, что так будет и дальше. Возмущение у Стюарт вызывают заявления Дональда Трампа о возможном введении жестких ограничений для иностранного кинопроизводства.

«Я не могу там работать свободно. Но я не хочу полностью сдаваться. Я хотела бы снимать фильмы в Европе. А потом буду пихать это прямо в глотку американскому народу», — эмоционально заявила актриса.

К слову, таким образом Стюарт резко раскритиковала идею введения 100% пошлины на фильмы, снятые за пределами США, которую Трамп озвучил в мае 2025 года. Тогда президент объяснил инициативу «национальной безопасностью» и стремлением вернуть кинопроизводство в Америку. В киносообществе эти заявления вызвали волну возмущения и жесткую реакцию со стороны деятелей индустрии и властей Калифорнии.

