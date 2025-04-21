Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт заключила брак со своей возлюбленной после шести лет отношений

Кристен Стюарт с женой / © Associated Press

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Американская актриса Кристен Стюарт, которая прославилась благодаря роли в серии фильмов "Сумерки", заключила брак со своей избранницей.

Об этом стало известно изданию TMZ из собственных источников. Отмечается, что актриса и ее возлюбленная, сценаристка Дилан Мейер, сыграли тайную свадьбу в Лос-Аджелесе. Невесты сказали друг другу так в воскресенье, 20 апреля. Свадьбу парочка устроила небольшую, в кругу самых близких и родных. Из знаменитостей там засветилась актриса Эшли Бенсон и ее муж Брэндон Дэвис.

Кристен Стюарт и Дилан Мейер перед свадьбой получали разрешение в суде на заключение брака. Наконец, 15 апреля влюбленным предоставили соответствующий документ в округе Лос-Анджелес. Издание TMZ обращалось к актрисе и ее избраннице за официальными комментариями, однако те пока что не спешат раскрывать тайны личной жизни.

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Кристен Стюарт с женой / © Associated Press

Отметим, впервые Кристен Стюарт и Дилан Мейер познакомились еще в 2013 году на съемочной площадке, однако их роман закрутился лишь в 2019 году. Парочка обручилась в 2021 году и уже серьезно задумывается над тем, чтобы стать родителями.

Напомним, недавно украинскую ведущую Лесю Никитюк заподозрили в тайной свадьбе. Знаменитость выдала одна деталь.