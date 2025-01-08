Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон тайно женился на известной модели, которая родила ему дочь — СМИ

Звезда "Сумерек", британский актер Роберт Паттинсон женился на английской модели Сьюки Уотерхаус.

Об этом сообщает издание Daily Mail. Пара якобы сыграла тайную свадебную церемонию на Карибских островах. Влюбленные сказали друг другу заветное "да" символически в новогоднюю ночь. Паттинсон и Уотерхаус разделили особенный день в их семейной жизни в кругу самых близких и родных. В частности, 10-месячная дочь пары тоже была на свадьбе звездных родителей. Девочку одели в яркое платье подружки невесты.

"Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус поженились на Новый год на карибском курорте. Они были так милы, их ребенок был там в прекрасном маленьком платье подружки невесты. Их семья тоже была там, и это была такая милая свадьба", — сообщает инсайдер, который якобы был свидетелем свадьбы.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус / Фото: Associated Press

Издание Daily Mail уже обратилось к модели и актеру за официальными комментариями, однако те пока ни подтверждают информацию о свадьбе, ни опровергают ее.

Отметим, Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус находятся в отношениях с 2018 года. В декабре 2023-го стало известно, что пара обручилась. В марте прошлого года у влюбленных родилась дочь.

Напомним, недавно украинская ведущая Леся Никитюк объявила, что впервые выходит замуж. Знаменитость уже прокомментировала свою помолвку с младшим на девять лет возлюбленным.

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