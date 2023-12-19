Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон женится на своей беременной избраннице – СМИ

У возлюбленной знаменитости заметили на безымянном пальце обручальное кольцо с немалым бриллиантом.

Звезда "Сумерек", британский актер Роберт Паттинсон женится на модели Сьюки Уотерхаус, которая беременна их первенцем.

Как пишет TMZ, пару на днях застали во время прогулки по улицам Лондона. Папарацци успели сделать несколько снимков. Внимание фанатов привлекла рука Сьюки. В частности, модель засветила на безымянном пальце обручальное кольцо с немалым бриллиантом.

Пользователи предполагают, что Роберт Паттинсон сделал предложение своей избраннице, поэтому вскоре они не только станут родителями, но и официальными супругами.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус / Фото: instagram.com/robpattinsonsociety

Сами влюбленные держат в секрете подробности личной жизни. Ни Уотерхаус, ни Паттинсон не комментируют новости об их вероятных помолвках.

Отметим, актер и модель встречаются с 2018 года. Влюбленные редко делились подробностями личной жизни и почти не появлялись вместе на публике. Однако в ноябре этого года стало известно, что Роберт и Сьюки ждут рождения первенца.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус / Фото: Associated Press

Напомним, сейчас редакция сайта ТСН.ua подводит итоги уходящего года. Раньше мы писали, кто из звезд сыграл свадьбу в 2023 году.

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