- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 634
- Время на прочтение
- 1 мин
Звезда "Сумерек" Тейлор Лотнер впервые стал отцом: первое фото его дочери
Звездные супруги рассекретили необычное имя новорожденной.
Звезда саги «Сумерки» Тейлор Лотнер, сыгравший роль Джейкоба Блэка, и его жена Тэй впервые стали родителями.
Так, супруги сообщили о рождении дочери через неделю после ее появления на свет. Звезда и его возлюбленная поделились радостной новостью в Instagram. Девочка родилась 16 сентября, однако влюбленные не спешили сразу рассказывать о пополнении в семье.
Первеница супругов получила имя Леннон Тейлор Лотнер, а дома ее нежно называют Ленни. Второе имя дочери — Тейлор — пара выбрала неслучайно. Ведь после свадьбы оба оставили себе одинаковые имена и фамилию.
К слову, роман Тейлора и Тей Лотнер начался в 2018 году. Познакомились они благодаря сестре актера, а уже осенью 2022-го сыграли свадьбу. Из-за одинаковых имен супруги даже получили забавные прозвища: друзья называют их «Тейлор-парень» и «Тейлор-девушка».
О предстоящем пополнении в семье возлюбленные объявили весной 2026 года. Тогда 34-летний актер не скрывал радости и признавался, что особенно мечтает стать отцом дочери. Теперь его желание исполнилось — у супругов родилась маленькая Ленни.