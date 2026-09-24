Звезда "Сумерек" Тейлор Лотнер впервые стал отцом: первое фото его дочери

Тейлор Лотнер с женой / © instagram.com/taylorlautner

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Звезда саги «Сумерки» Тейлор Лотнер, сыгравший роль Джейкоба Блэка, и его жена Тэй впервые стали родителями.

Так, супруги сообщили о рождении дочери через неделю после ее появления на свет. Звезда и его возлюбленная поделились радостной новостью в Instagram. Девочка родилась 16 сентября, однако влюбленные не спешили сразу рассказывать о пополнении в семье.

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Первеница супругов получила имя Леннон Тейлор Лотнер, а дома ее нежно называют Ленни. Второе имя дочери — Тейлор — пара выбрала неслучайно. Ведь после свадьбы оба оставили себе одинаковые имена и фамилию.

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Дочь Тейлора Лотнера / © instagram.com/taylorlautner

К слову, роман Тейлора и Тей Лотнер начался в 2018 году. Познакомились они благодаря сестре актера, а уже осенью 2022-го сыграли свадьбу. Из-за одинаковых имен супруги даже получили забавные прозвища: друзья называют их «Тейлор-парень» и «Тейлор-девушка».

О предстоящем пополнении в семье возлюбленные объявили весной 2026 года. Тогда 34-летний актер не скрывал радости и признавался, что особенно мечтает стать отцом дочери. Теперь его желание исполнилось — у супругов родилась маленькая Ленни.

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