Звезда "Сумерек" Тейлор Лотнер впервые станет отцом и показал беременную жену

Тейлор Лотнер с женой / © instagram.com/taylorlautner

Звезда саги "Сумерки" Тейлор Лотнер, сыгравший роль Джейкоба Блэка, впервые станет отцом.

Радостной новостью артист поделился в своем Instagram. 34-летний актер опубликовал серию фотографий со своей женой Тейлор. На снимках Лотнер позировал в черных брюках и белой футболке, а его возлюбленная в светлом наряде.

Тейлор Лотнер с беременной женой / © instagram.com/taylorlautner

Актер нежно держал животик избранницы, который уже начинает округляться, и обнимал ее. Тем временем жена Лотнера демонстрировала снимок УЗИ малыша.

"Что может быть лучше, чем два Тейлора Лотнера?" - подписал фотографии актер.

Отметим, Тейлор Лотнер находится в отношениях со своей возлюбленной с октября 2018 года. 11 ноября 2021-го актер сделал предложение избраннице, а та ответила ему согласием. Влюбленные сыграли свадьбу через год после помолвки. Радостную новость парочка держала в тайне. А сейчас же супруги объявили, что у них родится первенец.

