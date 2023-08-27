Звезда "Сумерки" Никки Рид стала мамой второй раз и ошеломила фото домашних родов

Актерская пара — Никки Рид и Йен Сомерхолдер — во второй раз стали родителями.

Радостной новостью со своими поклонниками звезда "Сумерки" поделилась в Instagram. Актриса сообщила, что у них родился сын.

Как призналась Никки, ее роды прошли дома в надувном бассейне. В течение всего времени актрису поддерживали квалифицированные акушерки и доулы. Также во время рождения ребенка Никки использовала специальные практики и мантры. Кадрами этого момента звезда поделилась с фанами.

Никки Рид родила второго ребенка / Фото: instagram.com/nikkireed

Никки Рид родила второго ребенка / Фото: instagram.com/nikkireed

"Это была одна из самых трансформационных ночей в моей жизни, и пережить ее снова с этими женщинами было так приятно. Честно говоря, я испытала потребность поделиться чем-то столь личным, потому что я желаю подчеркнуть ценность акушерской помощи и продемонстрировать невероятную мудрость, которую эти женщины привносят в родильное пространство и вне его", — поделилась Рид.

Никки Рид родила второго ребенка / Фото: instagram.com/nikkireed

Никки Рид родила второго ребенка / Фото: instagram.com/nikkireed

Актриса призналась, что для нее этот процесс стал очень важным и она счастлива, что выбрала именно такой способ, чтобы родить на свет своего сына.

"Когда я вспоминаю свое рождение, я не могу не испытывать почти невыразимой любви к тем, кто заботился обо мне. Они буквально подняли меня, когда мое тело нуждалось в поддержке, и с тех пор поддерживали меня в каждый момент неопределенности. Боже мой, рождение — это так чертовски красиво, и я безгранично благодарна невероятным акушеркам, которые держат руки и сердца женщин, когда они приводят своих детей на свет", — поделилась звезда.

Никки Рид родила второго ребенка / Фото: instagram.com/nikkireed

Напомним, Никки Рид и звезда сериала "Дневники вампира" Йен Сомерхолдер имеют старшую дочь Боди Солей Род Сомерголдер, родившуюся в 2017 году.

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