Звезда "Супер топ-модель по-украински" Литвин вышла замуж и показала церемонию в знаменитом парке США

Александра Литвин и Тимур Трушковский

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Украинская модель и блогерша Александра Литвин вышла замуж за предпринимателя Тимура Трушковского.

Свадьба состоялась в Нью-Йорке. Местом для церемонии росписи молодожены выбрали знаменитый Центральный парк. По словам Александры, тем самым она осуществила свою заветную мечту. На праздновании присутствовали только самые близкие. Также пара организовала чувственную свадебную фотосессию на американских улочках и в студии.

Александра Литвин и Тимур Трушковский

Александра Литвин и Тимур Трушковский

Александра Литвин и Тимур Трушковский

К слову, наряды и большинство декораций Александра заказывала у украинских мастеров. Так, под венец модель шла в дизайнерском свадебном платье-трансформере и одним движением регулировала ее длину. А Тимур выбрал черный деловой костюм с галстуком. К образам возлюбленные также подобрали аксессуары.

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Александра Литвин и Тимур Трушковский

"Роспись в Central Park и только близкие друзья рядом. Это была свадьба, о которой я мечтала: простая, спокойная, но с большой историей воспоминаний. Для меня было очень важно, чтобы моя свадьба стала поводом создать образ именно благодаря украинским художникам", — поделилась Литвин.

К слову, новоиспеченные супруги уже имеют общего сына Давида, которого Литвин родила в феврале 2024 года. Поэтому мальчик тоже попозировал с родителями, которые недавно имеют статус официальных супругов.

Александра Литвин и Тимур Трушковский

Александра Литвин с семьей

Напомним, недавно сын покойного телеведущего Игоря Пелиха Иван также сыграл свадьбу. Вместе с возлюбленной он показал фотографии с церемонии в Киеве.