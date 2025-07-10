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- Гламур
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Звезда "Супер топ-модели по-украински" Анна Сулима родила первенца от иностранца
Блогерша уже показала сына и поделилась, как прошли ее роды.
Звезда шоу "Супер топ-модель по-украински", блогерша Анна Сулима родила первенца.
Радостной новостью знаменитость поделилась в своем Instagram. В частности, она опубликовала фото, на котором ее возлюбленный, иностранец Кириан, держит на руках новорожденного малыша. Анна Сулима стала мамой сына. Мальчик родился 10 июля в США.
"Мы сделали это! С днем рождения, мой сын", - поделилась блогерша.
Анна Сулима уже также раскрыла, как прошли ее роды и как она себя чувствует. Блогерша говорит, что мальчик появился на свет довольно быстро. Анна рожала без эпидуральной анестезии и относительной стимуляции. Роды прошли хорошо, но все же Сулима почувствовала весь спектр боли во время рождения сына.
"Все прошло хорошо и относительно быстро, хотя я рожала без эпидуральной анестезии, без относительной стимуляции и с полным спектром всей боли и ощущений", - говорит блогерша.
Напомним, сейчас фотографы Константин и Влада Либеровы ждут пополнения в семье. Супруги уже рассекретили пол будущего первенца.