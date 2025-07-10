ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
398
Время на прочтение
1 мин

Звезда "Супер топ-модели по-украински" Анна Сулима родила первенца от иностранца

Блогерша уже показала сына и поделилась, как прошли ее роды.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Анна Сулима с возлюбленным

Анна Сулима с возлюбленным

Звезда шоу "Супер топ-модель по-украински", блогерша Анна Сулима родила первенца.

Радостной новостью знаменитость поделилась в своем Instagram. В частности, она опубликовала фото, на котором ее возлюбленный, иностранец Кириан, держит на руках новорожденного малыша. Анна Сулима стала мамой сына. Мальчик родился 10 июля в США.

"Мы сделали это! С днем рождения, мой сын", - поделилась блогерша.

Возлюбленный Анны Сулимы с их новорожденным сыном

Возлюбленный Анны Сулимы с их новорожденным сыном

Анна Сулима уже также раскрыла, как прошли ее роды и как она себя чувствует. Блогерша говорит, что мальчик появился на свет довольно быстро. Анна рожала без эпидуральной анестезии и относительной стимуляции. Роды прошли хорошо, но все же Сулима почувствовала весь спектр боли во время рождения сына.

"Все прошло хорошо и относительно быстро, хотя я рожала без эпидуральной анестезии, без относительной стимуляции и с полным спектром всей боли и ощущений", - говорит блогерша.

Анна Сулима с новорожденным сыном

Анна Сулима с новорожденным сыном

Напомним, сейчас фотографы Константин и Влада Либеровы ждут пополнения в семье. Супруги уже рассекретили пол будущего первенца.

Дата публикации
Количество просмотров
398
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie