Звезда "Сватов" Анна Кошмал ошеломила сходством с маленьким сыном: "Мамина копия"

Знаменитость поделилась редким снимком.

Украинская актриса Анна Кошмал редко делится семейными фотографиями.

Впрочем, иногда артистка может показать фото, на которых изображена либо с мужем, либо с сыном. На этот раз Анна показала подросшего Мишу. На снимке счастливая актриса держала своего сынишку на руках, а мальчик радостно улыбался.

"Моя безграничная любовь и радость, мой ангел, мое спасение и утешение. Каждый раз, когда я смотрю в эти голубые глаза, все на свете теряет свой смысл", — поделилась знаменитость.

Анна Кошмал с сыном / instagram.com/smorkovkina

Поклонники звезды "Сватов", в свою очередь отметили, что Миша изрядно подрос. Кроме этого, они написали, что сынишка очень похож на мамочку. Среди прочего, фанаты заметили, что у них похожие голубые глаза, красивые улыбки и маленькие носики: "Мамина копия", "какой уже взрослый", "удивительно похожие".

Отметим, что Анна держит в тайне свою личную жизнь. Известно, что зимой 2017 года знаменитость вышла замуж, а уже летом 2018 года актриса родила первенца.

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