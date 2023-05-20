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Звезда "Сватов" Анна Кошмал ошеломила стройной фигурой в купальнике

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1570
Время на прочтение
1 мин
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Звезда "Сватов" Анна Кошмал ошеломила стройной фигурой в купальнике

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Артистка поплавала в бассейне.

Известная украинская актриса, звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал похвасталась стройной фигурой.

В своем Instagram знаменитость поделилась с подписчиками, что сходила поплавать в бассейне. Когда артистка переоделась в белый сплошной купальник, то сфотографировалась в зеркале гардеробной. Анна продемонстрировала свою стройную фигуру, которую она держит в тонусе благодаря йоге и правильному питанию.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Кстати, именно фанаты помогали актрисе выбирать купальник. Хотя большинство поклонников проголосовали за другие варианты, Анна предпочла именно белый сплошной.

Купальники Анны Кошмал / © instagram.com/smorkovkina
Купальники Анны Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Жаль, что вы не оценили именно белый, потому что после примерки я выбрала именно его", — поделилась Анна.

Актриса поехала в бассейн не сама. Компанию ей составил 4-летний сын Миша, с которым знаменитость играла в игры и учила его плавать.

Анна Кошмал с сыном / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал с сыном / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, недавно Анна Кошмал опубликовала редкое фото со своим мужем Иваном. Знаменитость показала, как в Киеве проводит время с возлюбленным.

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Дата публикации
Просмотры
1570
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