Звезда "Сватов" Анна Кошмал ошеломила стройной фигурой в купальнике

Артистка поплавала в бассейне.
Известная украинская актриса, звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал похвасталась стройной фигурой.
В своем Instagram знаменитость поделилась с подписчиками, что сходила поплавать в бассейне. Когда артистка переоделась в белый сплошной купальник, то сфотографировалась в зеркале гардеробной. Анна продемонстрировала свою стройную фигуру, которую она держит в тонусе благодаря йоге и правильному питанию.
Кстати, именно фанаты помогали актрисе выбирать купальник. Хотя большинство поклонников проголосовали за другие варианты, Анна предпочла именно белый сплошной.
"Жаль, что вы не оценили именно белый, потому что после примерки я выбрала именно его", — поделилась Анна.
Актриса поехала в бассейн не сама. Компанию ей составил 4-летний сын Миша, с которым знаменитость играла в игры и учила его плавать.
Напомним, недавно Анна Кошмал опубликовала редкое фото со своим мужем Иваном. Знаменитость показала, как в Киеве проводит время с возлюбленным.
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