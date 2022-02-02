Звезда "Сватов" Анна Кошмал ошеломила сверхсложной стойкой на голове

Артистка похвасталась своими умениями.
В украинской актрисы Анны Кошмал очень стройная и спортивная фигура.
Звезда много работает над своим телом. Она много тренируется и занимается йогой. К слову, в своем Instagram знаменитость похвасталась своими умениями. Звезда "Сватов" опубликовала короткий ролик, на котором показала сверхсложную стойку на голове.
На видео Анна оперлась на руки, затем постепенно начала выпрямлять тело вверх. Впоследствии звезда стала на голову, показала шпагат, а потом свела ноги вместе.
"А тем временем я", – подписала ролик звезда.
Кстати, в комментариях под постом Тарас Цимбалюк пошутил, что на самом деле Анна стала участницей шоу "Танцы со звездами", и готовится к выступлениям. И первый танец, который попался звезде, — это брейк-данс.
Напомним, ранее у актрисы спрашивали, как ей удается иметь такую стройную фигуру. Анна рассказывала, что не ест мяса, а также занимается йогой.
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