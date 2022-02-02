Звезда "Сватов" Анна Кошмал ошеломила сверхсложной стойкой на голове

Артистка похвасталась своими умениями.

В украинской актрисы Анны Кошмал очень стройная и спортивная фигура.

Звезда много работает над своим телом. Она много тренируется и занимается йогой. К слову, в своем Instagram знаменитость похвасталась своими умениями. Звезда "Сватов" опубликовала короткий ролик, на котором показала сверхсложную стойку на голове.

Анна Кошмал / instagram.com/smorkovkina

На видео Анна оперлась на руки, затем постепенно начала выпрямлять тело вверх. Впоследствии звезда стала на голову, показала шпагат, а потом свела ноги вместе.

Анна Кошмал / instagram.com/smorkovkina

"А тем временем я", – подписала ролик звезда.

Кстати, в комментариях под постом Тарас Цимбалюк пошутил, что на самом деле Анна стала участницей шоу "Танцы со звездами", и готовится к выступлениям. И первый танец, который попался звезде, — это брейк-данс.

Напомним, ранее у актрисы спрашивали, как ей удается иметь такую стройную фигуру. Анна рассказывала, что не ест мяса, а также занимается йогой.

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