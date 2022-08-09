Звезда "Сватов" Анна Кошмал ответила, как отреагировала на позицию Добронравова по поводу войны в Украине

Украинская актриса, звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал рассказала, как отреагировала на то, что актер Федор Добронравов решил встать на сторону оккупантов и поддержал войну в Украине.

Российский актер Федор Добронравов полюбился украинцам благодаря роли в сериале "Сваты", где играла и украинская актриса — Анна Кошмал.

Когда страна-агрессор Россия развязала в Украине ужасную войну, украинцы ждали поддержки от Добронравова. Впрочем, российский актер принял сторону преступников. Он открыто поддержал войну в Украине и даже посещал оккупантов в госпиталях.

В общем, у Анны Кошмал у Instagram-stories спросили, как она отреагировала на такое поведение актера, который в сериале "Сваты" сыграл ее дедушку. Знаменитость ответила, что вообще решила на это не реагировали. По мнению Анны, есть гораздо более важные вещи, чем поведение Добронравова.

"Никак. Сейчас есть более важные вещи", — отметила Анна.

Анна Кошмал о Добронравове / Фото: instagram.com/smorkovkina

Отметим, в 2017 году Служба безопасности Украины запретила Федору Добронравову въезд в Украину сроком на три года. Актер неоднократно позволял себе антиукраинские публичные заявления и незаконно посещал аннексированный Россией Крым.

Впрочем, в 2019 году Окружной административный суд города Киева признал действия Службы безопасности Украины по запрету въезда в Украину гражданину Российской Федерации Федору Добронравову противоправными и отменил все решения, принятые в соответствии с этим запретом.

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