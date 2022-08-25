Звезда "Сватов" Анна Кошмал ответила, на каком языке говорит ее 4-летний сын

Украинская актриса, звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал призналась, что они еще с первых дней жизни сына решили, на каком языке он будет говорить.

Известная актера Анна Кошмал рассказала о языке в ее семье.

В своем Instagram знаменитость поделилась, что ее 4-летний Миша говорит на украинском. Более того, родители еще с рождения мальчика учили его только украинскому языку.

Как призналась Анна, это было правильное и сознательное их решение с мужем.

Анна Кошмал с сыном / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Когда Миша родился, мы с мужем решили, что его первым и единственным языком дома будет украинский. Наверное, это было первое мое сознательное решение в таком юном возрасте и столь важное. Полномасштабное вторжение на нашу землю нас разбудило и навсегда уничтожило ядовитые иллюзии". месяцев", — написала Анна.

Кстати, сама Кошмал тоже говорит на украинском языке. Такое решение она приняла задолго до начала полномасштабного вторжения.

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