Звезда "Сватов" Анна Кошмал похвасталась невероятными умениями своей новой машины

Актриса стала обладательницей Tesla.

Известная украинская актриса Анна Кошмал похвасталась своим новым приобретением.

Так, звезда "Сватов" в своей Instagram-Stories сообщила, что стала обладательницей автомобиля марки Tesla и показала невероятные особенности электрокара.

Так, по словам артистки именно в этой машине есть все то, что она хотела и не может нарадоваться своей покупке.

instagram.com/smorkovkina

Также, как оказалось автомобиль может самостоятельно устраивать так называемый "концерт" со светомузыкой. Так в машине под музыку поднимаются двери, включаются и выключаются фары.

instagram.com/smorkovkina

"Столько восторга. За моей спиной стоит толпа народа. Прохожие останавливались и не могли оторваться от сольного Tesla концерта", — рассказала звезда.

instagram.com/smorkovkina

"В конце были еще бурные аплодисменты для исполнительницы", — подытожила звезда.

Поклонники поздравили актрису с удачной покупкой и выразили восторг таким необычным умением автомобиля.

Напомним, не так давно Анна Кошмал в минисукни без белья вызвала фурор в Сети. Звезда предстала в соблазнительном образе.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку