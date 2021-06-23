Звезда "Сватов" Анна Кошмал похвасталась невероятными умениями своей новой машины

Актриса стала обладательницей Tesla.
Известная украинская актриса Анна Кошмал похвасталась своим новым приобретением.
Так, звезда "Сватов" в своей Instagram-Stories сообщила, что стала обладательницей автомобиля марки Tesla и показала невероятные особенности электрокара.
Так, по словам артистки именно в этой машине есть все то, что она хотела и не может нарадоваться своей покупке.
Также, как оказалось автомобиль может самостоятельно устраивать так называемый "концерт" со светомузыкой. Так в машине под музыку поднимаются двери, включаются и выключаются фары.
"Столько восторга. За моей спиной стоит толпа народа. Прохожие останавливались и не могли оторваться от сольного Tesla концерта", — рассказала звезда.
"В конце были еще бурные аплодисменты для исполнительницы", — подытожила звезда.
Поклонники поздравили актрису с удачной покупкой и выразили восторг таким необычным умением автомобиля.
Напомним, не так давно Анна Кошмал в минисукни без белья вызвала фурор в Сети. Звезда предстала в соблазнительном образе.