Звезда "Сватов" Анна Кошмал показала, как выглядела на последних месяцах беременности

Украинская актриса, звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал поделилась архивной фотографией.
Известная украинская актриса Анна Кошмал редко радует поклонников личными фотографиями.
Впрочем, в последнее время знаменитость все чаще делится личной жизнью. Недавно звезда рассказала, как познакомилась со своим мужем, а теперь Анна показала, как выглядела на последних месяцах беременности.
На фото Кошмал позирует перед камерой, облокотившись о стену и держась руками за кругленький животик. Анна одета в летний сарафан с цветочным принтом и в солнцезащитные очки.
Кстати, даже во время беременности у актрисы была изящная и стройная фигура, которую заметили поклонники артистки.
Отметим, Анна Кошмал вместе со своим мужем воспитывает сына Мишу, которого актриса родила в июне 2018 года.
Напомним, Анна Кошмал действительно имеет стройную фигуру. Впрочем, для этого она много работает над собой. В частности, артистка занимается йогой. Недавно Анна показала, как становится вверх ногами и делает шпагат в воздухе.
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