Звезда "Сватов" Анна Кошмал показала, как выглядела на последних месяцах беременности

Известная украинская актриса Анна Кошмал редко радует поклонников личными фотографиями.

Впрочем, в последнее время знаменитость все чаще делится личной жизнью. Недавно звезда рассказала, как познакомилась со своим мужем, а теперь Анна показала, как выглядела на последних месяцах беременности.

На фото Кошмал позирует перед камерой, облокотившись о стену и держась руками за кругленький животик. Анна одета в летний сарафан с цветочным принтом и в солнцезащитные очки.

Анна Кошмал на последних месяцах беременности / Фото: instagram.com/smorkovkina

Кстати, даже во время беременности у актрисы была изящная и стройная фигура, которую заметили поклонники артистки.

Отметим, Анна Кошмал вместе со своим мужем воспитывает сына Мишу, которого актриса родила в июне 2018 года.

Напомним, Анна Кошмал действительно имеет стройную фигуру. Впрочем, для этого она много работает над собой. В частности, артистка занимается йогой. Недавно Анна показала, как становится вверх ногами и делает шпагат в воздухе.

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