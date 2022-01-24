Звезда "Сватов" Анна Кошмал показала, как выглядела в детстве

Артистка вспомнила школьные годы.

Украинская актриса, звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал решила пообщаться со своими поклонниками.

В частности, в Instagram-stories артистку попросили, чтобы она показала детские фото. Анна опубликовала снимок, на котором позировала перед камерой вместе со своими братьями. Актриса изображена в красной кофте.

"Мальчик справа – это я. А еще мои братья и какая-то девочка", — подписала фотографию звезда "Сватов".

Анна Кошмал в красной кофте / instagram.com/smorkovkina

Также Анна вспомнила и школьные годы. Как рассказала актриса, ей легко давалось обучение. Кроме того, школьные предметы помогли артистке во взрослой жизни.

Анна Кошмал в детстве / instagram.com/smorkovkina

"В школе мне было несложно хорошо учиться. Но сейчас я понимаю, настолько важны эти базовые школьные знания. Нет такого предмета, который бы мне не понадобился. Хорошая учеба сделала меня грамотной", — рассказала Анна.

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