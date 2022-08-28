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Звезда "Сватов" Анна Кошмал показала редкое фото с мужем и ответила, как с ним познакомилась

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Звезда "Сватов" Анна Кошмал показала редкое фото с мужем и ответила, как с ним познакомилась

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса, звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал решила немного поделиться подробностями личной жизни.

Известная украинская актриса Анна Кошмал держит свою личную жизнь за семью замками.

Если артистка в последнее время все чаще рассказывает о сыне и показывает его, то о муже звезда ничего не говорит. Но фанаты не могут успокоиться и просят Анну рассказать хоть что-нибудь.

Так что в Instagram-stories звезда рассказала о знакомстве с любимым. Судьба свела Анну с мужем на съемочной площадке. Вместе влюбленные уже пять лет. Поэтому судя по тому, что парочка сыграла свадьбу в 2017 году, Анна с бойфрендом почти сразу узаконили отношения.

Анна Кошмал с мужем / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал с мужем / Фото: instagram.com/smorkovkina

Кстати, рассказывая о любимом, Кошмал показала аж две общие фотографии. На первом снимке лица мужа не видно. Он обнимает Анну и прижимает ее к себе. А вот уже на втором – любимый актрисы засветил лицо. Правда, Instagram-фильтр сделал из него героя мультфильма, так что его внешность разглядеть сложно.

Анна Кошмал с мужем / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал с мужем / Фото: instagram.com/smorkovkina

Отметим, Анна Кошмал вышла замуж за своего избранника зимой в 2017 году. В июне 2018 года у супругов родился сын, которого они назвали Михаилом.

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