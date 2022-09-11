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Звезда "Сватов" Анна Кошмал показала редкое фото с родным братом

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Звезда "Сватов" Анна Кошмал показала редкое фото с родным братом

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал поделилась семейными фотографиями.

Известная украинская актриса, звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал очень редко делится подробностями личной жизни.

Впрочем, сегодня, 11 сентября, в семье знаменитости праздник. Анна встретилась в ресторане с самыми близкими людьми. Даже песика Кошмал взяла с собой.

Сын Анны Кошмал / © instagram.com/smorkovkina
Сын Анны Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"У нас сегодня праздник в семье, гуляем пешком и ждем встречи с самыми близкими. Фунтик тоже с нами", — поделилась артистка в Instagram-stories.

© instagram.com/smorkovkina
Фото: instagram.com/smorkovkina

В общем, в ресторане был и родной старший брат Кошмал – Сергей. Анна с ним сфотографировалась и опубликовала снимок, чтобы поклонники ответили, похожа ли она с ним.

"Это мой родной братик Сергей. Похожие?" – поинтересовалась знаменитость.

Анна Кошмал с братом / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал с братом / Фото: instagram.com/smorkovkina

В общем, о родном брате Анны мало что известно. Его зовут Сергеем, и он старше актрисы. Брат Кошмал работает программистом.

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